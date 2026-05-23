به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است و شاگردان حُسام حسن خود را آماده حضور در این مسابقات می کنند و مصری ها قرار است تا پیش از آغاز جام جهانی دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های ملی روسیه و برزیل داشته باشند.

سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ترزگه یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال مصر گفتگویی را انجام داده است. در مطلب سایت فیفا آمده است: در فوتبال، برخی بازیکنان با آمار و ارقام شناخته می‌شوند و برخی دیگر با لحظات سرنوشت‌ساز. محمود حسن «ترزگه» از آن دسته بازیکنانی است که همواره در زمان‌های حساس برای تیم ملی مصر ظاهر شده و با گل‌ها و تأثیرگذاری‌های خود، به یکی از چهره‌های مهم نسل جدید «فراعنه» تبدیل شده است؛ نسلی که هدفش بازگرداندن مصر به جایگاه شایسته خود در فوتبال آفریقا و جهان است.

مسیر حرفه‌ای تریزیگه از آکادمی باشگاه الاهلی آغاز شد و او سپس در لیگ‌های بلژیک، ترکیه، انگلیس و قطر به میدان رفت و در ژانویه ۲۰۲۵ دوباره به باشگاه دوران کودکی‌اش بازگشت. او در طول این مسیر با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شد و تجربه و بلوغ تاکتیکی لازم برای حضور در سطح اول فوتبال حرفه‌ای را به دست آورد.

اما مهم‌ترین بخش کارنامه او، عملکردش در تیم ملی مصر است؛ جایی که بیش از ۹۰ بازی ملی انجام داده و بیش از ۲۰ گل به ثمر رسانده و از یک وینگر جوان و پرنوسان به یکی از مهره‌های کلیدی و تأثیرگذار تیم تبدیل شده است. هواداران مصر نیز به دلیل روحیه جنگندگی و نقش او در حمله و دفاع، اعتماد زیادی به او دارند.

نام ترزگه با لحظات تاریخی فوتبال مصر گره خورده است؛ از جمله حرکت معروف او در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ که منجر به پنالتی سرنوشت‌ساز برابر کنگو شد و پس از ۲۸ سال، مصر را دوباره به جام جهانی رساند. با وجود ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ پس از شکست مقابل سنگال در ضربات پنالتی، او همچنان یکی از بازیکنان مهم و تأثیرگذار تیم ملی باقی مانده است و در مسیر موفقیت در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نقش مهمی داشته است.

او در گفتگو با فیفا پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی، درباره نخستین تجربه خود در جام جهانی، حضور در کنار محمد صلاح و اهداف مصر صحبت کرده است.

ترزگه درباره احساسش نسبت به جام جهانی گفت: این یک احساس فوق‌العاده است و امیدوارم بتوانم در آن حضور داشته باشم. بازی در چنین تورنمنت بزرگی رؤیای هر فوتبالیست است؛ بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان. برای من بازگشت دوباره به این رقابت‌ها احساس بسیار خاصی دارد.

او درباره تجربه جام جهانی ۲۰۱۸ نیز گفت: آن‌ها خاطرات ویژه‌ای بودند. ما در حال زندگی کردن رویای کودکی‌مان بودیم. هرچند نتایج آن‌طور که می‌خواستیم نبود، اما درس‌های زیادی گرفتیم و امیدوارم این بار شرایط بسیار بهتر باشد.

ترزگه همچنین درباره ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: خیلی سخت بود، چون تا آستانه صعود پیش رفتیم اما در ضربات پنالتی شکست خوردیم. آن لحظه یکی از دردناک‌ترین تجربه‌های دوران حرفه‌ای من بود، اما از آن عبور کردیم و حالا به دنبال موفقیت در جام جهانی آینده هستیم.

او درباره حضور طولانی‌مدت خود در تیم ملی افزود: وقتی پیراهن مصر را می‌پوشی، در واقع نماینده بیش از ۱۲۰ میلیون نفر هستی. این مسئولیت بزرگی است و من ۱۳ سال است که در تیم ملی حضور دارم و امیدوارم همچنان ادامه بدهم.

ترزگه در تمجید از محمد صلاح گفت: صلاح باعث افتخار همه ماست. کارنامه او خودش همه چیز را نشان می‌دهد. او در سخت‌ترین لیگ جهان بازی کرده و از نگاه ما بهترین بازیکن دنیاست. حضورش ما را قوی‌تر می‌کند.

او درباره نسل جدید تیم ملی مصر نیز گفت: بازیکنان جوان باید بدانند چه مسئولیت بزرگی دارند. وقتی پیراهن مصر را می‌پوشی باید مثل یک بازیکن باتجربه رفتار کنی، چون میلیون‌ها نفر آرزو دارند جای تو باشند.

در پایان، ترزگه هدف تیم ملی مصر را این‌گونه بیان کرد: اولین هدف ما صعود از مرحله گروهی است و سپس تلاش می‌کنیم تا حد امکان در جام جهانی پیش برویم و پرچم مصر را بالا نگه داریم.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل