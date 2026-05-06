به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی خود را برای حضور در جام جهانی 2026 آماده می کند که به خاطر مشکلات ایجاد شده در کشور امکان برگزاری دیدارها و اردوهای تدارکاتی مناسب را نداشت و همین امر کار ملی پوشان کشورمان در این رقابت ها را سخت خواهد کرد.

همایون شاهرخی بازیکن سابق فوتبال ایران که سابقه حضور روی نیمکت تیم ملی را هم دارد، در تحلیل شرایط این تیم برای حضور در جام جهانی از نداشتن بازی های تدارکاتی و نواقصی که وجود دارد، ابراز نگرانی کرد.

شرایط تیم ملی مطلوب نیست

شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر و با ابراز نگرانی از وضعیت تیم ملی گفت: زمان آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی به سرعت در حال گذر است ولی ملی پوشان ما هنوز نتوانستند تدارکاتی مناسب برای حضور در جام جهانی داشته باشند. البته منظور دلسوزان تیم ملی بحث تمرین یا اسکان نیست بلکه بازی های تدارکاتی است که متاسفانه هنوز نتوانستیم حتی با یک تیم بزرگ بازی کنیم. اینکه تیم ملی تنها تمرین کند نمی‌تواند ملاکی برای موفقیت تیم ملی باشد بلکه این موضوع بیشتر همه را نگران حضور ایران در جام جهانی کرده است.

نیاز به بازی با تیم های بزرگ داریم

وی با انتقاد از نبود بازی های تدارکاتی برای ملی پوشان کشورمان تاکید کرد و گفت: اصلی ترین دلیل برای موفقیت یک تیم در مسابقات بین المللی آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی است. بازی های تدارکاتی رمز موفقیت یک تیم هستند که باعث خواهد شد نقاط ضعف تیم برطرف شود. متاسفانه تیم ملی ایران به دلیل مشکلات بوجود آمده تنها دو بازی تدارکاتی برگزار کرده که کافی نبوده و نتوانسته آنطور که لازم است به کادر فنی تیم ملی کمک کند. چند دیدار هم لغو شد تا تیم ملی مجبور به بازی درون تیمی شود.

نقاط ضعف همچنان باقیست

کارشناس فوتبال در ادامه گفت: هر تیمی بدنبال این است تا بتواند نقاط ضعف خود را پوشش دهد و این اتفاق رخ نخواهد مگر با انجام بازی و تمرینات منظم. تیم ملی هم بدون ضعف و نقص نیست و باید هرچه زودتر شاهد برطرف شدن نقاط ضعف و پوشش اشکالات باشیم. کادر فنی تیم ملی به خوبی به مشکلات واقف است و درصدد برطرف کردن مشکلات هم هست. با تجربه ای که سرمربی تیم ملی در فوتبال دارد باید امیدوار باشیم بتواند مشکلات را مرتفع کند هر چند که کار سختی دارد و نباید انتظارات را بیش از حد بالا ببریم.

تیم ها راضی به ادامه لیگ نیستند

شاهرخی در خصوص ادامه لیگ بعد از جام جهانی گفت: همه بازیکنان تلاش می‌کنند تا با انگیزه بالا قبل از جام جهانی و در لیگ برتر خود را به کادر فنی اثبات کنند و مسافر جام جهانی شوند. اما بعد از مسابقات بطور طبیعی بازیکن انگیزه خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند آن شور و هیجان را داشته باشد. ضمن اینکه مدیران تیم ها هم مایل به ادامه لیگ نیستند چون هزینه های بیشتری باید پرداخت کنند. آنها به دنبال یارگیری و آماده سازی تیم خود برای شروع لیگ بیست و ششم هستند و ادامه لیگ نیمه کاره رها شده جز ضرر و زیان مالی منفعتی برای فوتبال ما نخواهد داشت.