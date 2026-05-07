حمایت کاپیتان لخ از هافبک تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی‌زاده در دیدار هفته سی‌ویکم لیگ برتر لهستان مقابل موتور لوبلین مصدوم شد. او نتوانست با پای خودش زمین را ترک کند و کادر پزشکی با برانکارد وارد زمین شدند. چند روز بعد، تشخیص نهایی پارگی رباط صلیبی این بازیکن شوک بزرگی به هواداران لخ و همچنین تیم ملی ایران وارد کرد چرا که قلی زاده تا ۴ ماه نمی تواند پا به توپ شود تا در روزهای حساس تعیین قهرمانی لیگ برتر لهستان و سپس جام جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا کند.

پس از اعلام این خبر، پیام‌های حمایتی زیادی از سوی اهالی فوتبال و حتی رقبای لیگ لهستان منتشر شد. قلی‌زاده قطعا تا پایان فصل جاری قادر به بازی نخواهد بود و آینده‌اش در باشگاه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. «کمیل گروسیتسکی» کاپیتان و وینگر پوگون اشچچین زیر پست رسمی لخ پوزنان نوشت: «قوی باش علی، برایت آرزوی سلامتی زیادی دارم.»

این اتفاق ضربه بزرگی برای لخ پوزنان به عنوان صدرنشین محسوب شد. تیمی که در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی لیگ قرار دارد. قلی‌زاده یکی از مهره‌های کلیدی تیم تحت هدایت «نیلس فردریکسن» بود. این وینگر ایرانی در فصل جاری لیگ لهستان ۱۹ بازی انجام داده و موفق شده ۶ گل به ثمر برساند؛ از جمله گل بسیار مهمی که برابر لژیا ورشو به ثمر رساند.