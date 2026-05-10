اجرای ۱۲ کیلومتر روکش آسفالت در محور شریانی همدان-قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کیمیاگر با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت رویه آسفالتی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بهبود وضعیت راه‌های شریانی و اصلی همواره جزو اولویت‌های اساسی این اداره کل محسوب می‌شود و در همین راستا، عملیات روکش آسفالت در محور همدان-قزوین با جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه طول کل محور همدان-قزوین شامل مسیرهای همدان-رزن و رزن-آوج ۱۰۰ کیلومتر است، افزود: در سال جاری، اجرای بیش از ۵۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در این محور در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان همدان در تشریح جزئیات فنی این پروژه بیان کرد: به منظور افزایش دوام و طول عمر آسفالت در این مسیر حیاتی، عملیات مذکور در دو فاز مجزا شامل آسفالت رگلاژی (زیرسازی) و سپس اجرای روکش نهایی انجام می‌گیرد.

کیمیاگر همچنین با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال گذشته ادامه داد: در سال قبل نیز ۳۵ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در دو محور مهم همدان-تهران و همدان-قزوین اجرایی شد که نقش مهمی در ایمن‌سازی این مسیرها داشت.

وی در پایان در خصوص وضعیت فعلی پروژه افزود: در حال حاضر، ماشین‌آلات و نیروهای راهداری در محدوده شهرستان فامنین، حدفاصل سه‌راهی روعان، با سرعت مشغول اجرای عملیات روکش آسفالت هستند و این روند تا پایان فصل کاری سال جاری بدون وقفه ادامه خواهد یافت.