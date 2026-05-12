رد و بدل شدن ۵ گل در سومین بازی درون تیمی/ چند بازیکن خودشان نبودند!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار درونتیمی تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۱۸ در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت موعود بنیادیفرد برگزار شد و در پایان تیم ایران الف موفق شد با نتیجه ۴ بر یک ایران ب را شکست دهد.
ترکیب تیم قرمز: علیرضا بیرانوند (۶۳- پیام نیازمند)، دانیال ایری، حسین کنعانیزادگان (۶۳- حسین ابرقویینژاد)، علی نعمتی، رامین رضاییان، روزبه چشمی، امید نورافکن، هادی حبیبینژاد، مهدی محبی (۶۳- مهدی هاشمنژاد)، آریا یوسفی و علی علیپور (۶۳- پوریا شهرآبادی).
ترکیب تیم سفید: محمد خلیفه (۶۳- سید حسین حسینی)، شجاع خلیلزاده، عارف آقاسی، صالح حردانی (۶۳- دانیال اسماعیلیفر)، احسان حاجیصفی، عارف حاجیعیدی، امیرمحمد رزاقینیا، مهدی ترابی، امیرحسین حسینزاده، امیرحسین محمودی و کسری طاهری.
در نیمه نخست دو تیم بیشتر در میانه میدان درگیر بودند و موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازهها ایجاد نشد، اما در دقایقی از بازی هر دو تیم صاحب فرصتهایی برای گلزنی شدند.
در دقیقه ۳ مسابقه، ارسال آریا یوسفی از جناح چپ پس از ضربه سر مهدی ترابی مقابل پای حبیبینژاد قرار گرفت، اما ضربه این بازیکن پس از برخورد به شجاع خلیلزاده دفع شد تا نخستین موقعیت جدی مسابقه از دست برود.
هفت دقیقه بعد، احسان حاجصفی از روی یک ضربه ایستگاهی در سمت راست زمین قصد داشت به صورت مستقیم دروازه سفیدپوشان را باز کند، اما ایری با واکنشی به موقع توپ را راهی کرنر کرد.
در دقیقه ۱۱، قرمزپوشان روی یک ضدحمله سریع تا آستانه گلزنی پیش رفتند. پاس عمقی امیرحسین حسینزاده به کسری طاهری رسید، اما ضربه پای چپ این بازیکن را علیرضا بیرانوند مهار کرد.
در ادامه و در دقیقه ۱۷، کنعانیزادگان با دخالت به موقع خود مانع از حرکت خطرناک حاجصفی شد و اجازه نداد حمله تیم قرمز به موقعیت گل تبدیل شود.
سه دقیقه بعد، رامین رضاییان از پشت محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شد که شوت او با اختلافی اندک از کنار تیر دروازه قرمزها به بیرون رفت.
در دقیقه ۲۱، پاس چیپ تماشایی مهدی ترابی، حسینزاده را در موقعیت مناسبی قرار داد، اما ضربه زمینی این بازیکن را بیرانوند در اختیار گرفت تا این فرصت نیز از دست برود.
یکی از جدیترین موقعیتهای نیمه اول در دقیقه ۳۲ شکل گرفت؛ جایی که آریا یوسفی پس از نفوذ سریع از سمت چپ، توپ را به تیر دوم فرستاد و علی علیپور آن را برای محمدمهدی محبی مهیا کرد، اما محبی ترجیح داد توپ را به نورافکن بسپارد. نورافکن نیز در ادامه قصد داشت حبیبینژاد را در موقعیت گلزنی قرار دهد که عارف حاجیعیدی با حضور بهموقع توپ را دفع کرد تا این فرصت خطرناک سفیدپوشان از بین برود. در ادامه همان صحنه نیز شوت فنی یوسفی راهی خارج از چارچوب شد.
نیمه دوم دیدار درونتیمی تیم ملی فوتبال ایران با برتری قاطع تیم سفیدپوش (الف) همراه شد و توانستند چهار بار دروازه تیم قرمز (ب) را باز کنند.
در دقیقه ۵۰، ارسال بلند و رو به جلوی محمدحسین کنعانیزادگان به هادی حبیبینژاد رسید و این بازیکن با یک پاس بیرون پای دقیق، توپ را پشت مدافعان تیم قرمز فرستاد تا علی علیپور در موقعیت تکبهتک قرار بگیرد. مهاجم سفیدپوشان نیز با ضربه زمینی پای چپ موفق شد گل نخست بازی را وارد دروازه کند. این صحنه پس از بازبینی توسط کمک داور ویدئویی مورد تأیید قرار گرفت.
فشار حملات تیم سفید ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۵۶ دومین گل این تیم هم به ثمر رسید. هادی حبیبینژاد که در بازی قبلی نیز روی ارسال از نقطه کرنر پاس گل داده بود، این بار هم با سانتری دقیق از جناح راست زمینهساز گل شد تا دانیال ایری با ضربهای از مقابل تیرک اول توپ را وارد دروازه کند.
در ادامه مسابقه، تیم سفید در دقیقه ۸۳ به گل سوم دست یافت. رامین رضائیان از سمت راست زمین حرکت خوبی انجام داد و توپ را به پشت محوطه جریمه رساند. پوریا شهرآبادی پس از دریافت پاس، با یک توپ در عمق آریا یوسفی را در موقعیت مناسب قرار داد و این بازیکن نیز در مصاف تکبهتک توانست گل سوم را به ثمر برساند.
در دقیقه ۸۹، پس از خطای شجاع خلیلزاده روی پوریا شهرآبادی، داور یک ضربه آزاد به سود تیم سفید اعلام کرد. رامین رضائیان توپ را روی دروازه ارسال کرد و دانیال ایری با ضربه سر دومین گل خود و چهارمین گل تیمش را ثبت کرد.
تیم قرمز در واپسین لحظات مسابقه یکی از گلهای خورده را جبران کرد. در دقیقه ۱+۹۰، امیرحسین حسینزاده با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه دروازه تیم سفید را باز کرد تا این دیدار در نهایت با نتیجه ۴ بر یک به پایان برسد.
نظر شما