اعزام تیم ملی والیبال نشسته به روسیه و صربستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته که در اردوی آماده سازی به سر می برد، پیگیر انجام اردوی برون مرزی به عنوان بخشی از برنامه های آماده سازی خود بود. این برنامه در راستای دعوتنامه دریافتی از روسیه و صربستان در دستور کار قرار گرفته بود.

دعوتنامه روسیه از والیبال نشسته ایران برای اواخر اردیبهشت بود. قرار بود ایران با هر دو تیم مردان و زنان خود عازم این کشور شود تا ضمن حضور در کمپ تمرینی، برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی هم باشد. همچنین صربستان هم برای برگزاری تورنمنت بین المللی خود در دهه اول خرداد، از تیم ملی والیبال نشسته ایران دعوت کرده بود.

پیش از این هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته اینگونه عنوان کرده بود که در صورت مهیا بودن شرایط، هر دو اعزام برای تیمش انجام می شود و در غیر اینصورت، حضور در روسیه در اولویت است.

با این حال اما هر دو اعزام به روسیه و صربستان برای تیم ملی والیبال نشسته منتفی شده است. این در حالی است که این تیم دو ماه دیگر باید در رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک به میزبانی هانگژو شرکت کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.

سال گذشته هم والیبال نشسته ایران فرصت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، جام جهانی آمریکا، تورنمنت هلند را از دست داد و تورنمنتی هم که قرار بود به میزبانی ایران برگزار شود، منتفی شد.