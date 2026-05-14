  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

اعتراف سارق حرفه ای به ۲۲ فقره سرقت در اراک

اعتراف سارق حرفه ای به ۲۲ فقره سرقت در اراک

اراک- فرمانده انتظامی اراک از دستگیری سارق انباری مجتمع های مسکونی با ۲۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از انباری مجتمع های مسکونی در شهرستان اراک، رسیدگی به آن در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های میدانی و کشف سرنخ های به دست آمده از صحنه های سرقت و همچنین شیوه و شگرد خاص سارقان، رد پای یک سارق سابقه دار در این پرونده ها به دست آمده و در یک عملیات غافلگیرانه سارق در مخفیگاهش دستگیر شد.

عزیزیان بیان کرد: در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف که پس از شناسایی مالباختگان اموال مسروقه تحویل شکات شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: متهم در بازجوئی های پلیس به ۲۲ فقره سرقت از انباری مجتمع های مسکونی در شهرستان اراک اعتراف کرده که در این رابطه تعداد یک نفر مالخر نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

عزیزیان تاکید کرد: با استفاده از درب های محکم و قفلهای استاندارد در انباری ها و همچنین استفاده از دوربین‌های مداربسته در مشاعات، می توان از وقوع سرقت پیشگیری کرد.

کد مطلب 6830084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه