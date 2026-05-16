به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانینسب، اظهار کرد: در پی گزارشهایی مبنی بر ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی توسط افرادی با استفاده از سلاح سرد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند دو متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی گرگان با بیان اینکه متهمان به اتهاماتی نظیر اخلال در نظم عمومی، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت به مراجع قانونی معرفی شدند، اظهار کرد: در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت مرتبط با متهمان نیز توقیف و جهت بررسیهای تکمیلی به مراجع ذیربط ارجاع شد.
پهلوانینسب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه، خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان با نیروهای انتظامی نقش مهمی در تأمین و ارتقای امنیت عمومی دارد و پلیس با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
