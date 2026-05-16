  استانها
  گلستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

قدرت‌نمایی با سلاح سرد در گرگان ناکام ماند؛ دستگیری۲ اخلالگر نظم عمومی

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری دو عامل اخلال در نظم عمومی خبر داد و گفت: این افراد که با سلاح سرد موجب ایجاد ناامنی و مزاحمت شده بودند، پس از شناسایی تحویل مراجع قضای شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب، اظهار کرد: در پی گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی توسط افرادی با استفاده از سلاح سرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند دو متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گرگان با بیان اینکه متهمان به اتهاماتی نظیر اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت به مراجع قانونی معرفی شدند، اظهار کرد: در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت مرتبط با متهمان نیز توقیف و جهت بررسی‌های تکمیلی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شد.

پهلوانی‌نسب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه، خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان با نیروهای انتظامی نقش مهمی در تأمین و ارتقای امنیت عمومی دارد و پلیس با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6831857

    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      به اخلالگر و اراذل هم مثل اغتشاشگر رحم نکنید

