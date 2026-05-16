۳۰ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی در گفت و گو با بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با ابراز رضایت از چهار دوره تمرینات آماده‌سازی این تیم اطهار کرد: یکی از بهترین دوران‌های آماده سازی تیم ملی را در چهار دور تمرین پشت سرگذاشتیم و این فرصت را داشتم که گروهی از شریف‌ترین بازیکنان فوتبال ایران را در این چهار مرحله تمرین دهم.



وی افزود: پس از این چهار دور تمرین، انتخاب ٣٠ بازیکن برای حضور در اردوی آماده سازی نهایی تیم ملی پیش از شرکت در جام جهانی یکی از سخت‌ترین تصمیمات فنی دوران مربیگری من بود. در ۴٨ ساعت اخیر مجبور بودم با وجود شایستگی فنی همه بازیکنانی که در این دو سال اخیر در ماتریس تیم ملی حضور داشتند و برای موفقیت ایران تلاش کرده بودند، تنها ٣٠ بازیکن را انتخاب کنم.



سرمربی تیم ملی ادامه داد: خدا را گواه می‌گیرم در انتخاب بازیکنان چیزی جز معیارهای فنی موضوع دیگری دخیل نبوده و من تنها بر اساس این معیار ٣٠ بازیکن را انتخاب کردم اما امیدوارم در رویدادهای آتی بازیکنانی که فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکردند، بتوانند پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.

قلعه‌نویی در پایان با بیان اینکه تیم ملی دوشنبه صبح عازم ترکیه می‌شود اسامی ٣٠ بازیکن دعوت شده به اردوی نهایی آماده سازی را به شرح زیر اعلام کرد:



‎علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، محمد خلیفه، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، امید نورافکن، شجاع خلیل زاده، علی نعمتی، حسین کنعانی، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی، سامان قدوس، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق نیا، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی ترابی، مهدی طارمی، هادی حبیبی‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، امیرحسین محمودی، دنیس درگاهی، کسری طاهری و علی علیپور.