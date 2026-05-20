به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، اما نکته جالب اینجاست که این موبایل ۴۹۹ دلاری دیگر با شعار «ساخت آمریکا» بازاریابی نمی شود و طراحی پرچم آمریکا پشت موبایل نیز به نظر می رسد به جای ۱۳، حاوی ۱۱ خط است.

این دستگاه اندروید نخستین بار در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی به عنوان «ساخت آمریکا» در رسانه های سی ان ان و ان بی سی نیوز تبلیغ شد. اما «ترامپ موبایل» از آن زمان تاکنون متن توصیفی از موبایل در وب سایت را به «طراحی شده با توجه به ارزش های آمریکایی» تغییر داده است.

«پت اوبراین» مدیر ارشد اجرایی ترامپ موبایل در این باره به نشریه «یو اس ای تودی» اعلام کرد موبایل های مذکور در آمریکا مونتاژ شده اند و در این مدل ها از قطعاتی که در آمریکا تولید شده، استفاده می شود.

کارشناسان فناوری در این باره به ان بی سی نیوز گفته اند به نظر می رسد موبایل مذکور شبیه HTC U-۲۴ Pro ساخت تایوان است.

شهرام مختاری مهندسی در شرکت تعمیرات فناوری iFixit در این باره می گوید: موبایل از لحاظ فیزیکی بسیار مشابه است. نشریه ورج نیز گزارش داد این موبایل احتمالا همان دستگاه U-۲۴ Pro باشد.

دیگر نکته جالب آنکه نام «ترامپ» چهار مرتبه در دستگاه دیده می شود.

نشریه ان بی سی نیوز در خلاصه ای از بررسی های خود در شبکه های اجتماعی نوشت: ما تلفن «موبایل ترامپ» را آزمایش کردیم. این دستگاه ۹ ماه تاخیر داشت و شبکه اجتماعی «تروث» نیز به طور پیش فرض روی آن نصب شده بود. همچنین هیچ اثری از لوگوی «ساخت آمریکا» در دستگاه دیده نمی شد.

دومینیک پرستون از نشریه ورج که عرضه موبایل «تی ۱» را رصد می کرد در این باره می گوید: ۱۳ خط نشان دهنده ۱۳ مستعمره ای است که از قوانین انگلیس رها شدند تا برای استقلال بجنگند و به همین دلیل نباید دو خط حذف می شد.

ملانی داریگو یک مدیر اجرایی در یک گروه حامی سلامتی نیویورک در این باره می گوید: یک موبایل قدیمی و گرانقیمت که با پروپاگاندا به طور پیش فرض پر شده و دیگر «ساخت آمریکا» نیست، استعاره ای ایده آل برای حزب جمهوریخواه ترامپ است.

«ترامپ موبایلز» شرکتی است که با هم بنیانگذاری پسران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساخته شده است. نخست قرار بود «تی ۱» در آگوست ۲۰۲۵ میلادی ارائه شود اما با گذر ماه ها، منتقدان درباره عرضه دستگاه دچار شک و گمان شدند.

اوبراین اعلام کرد تاخیرها در عرضه موبایل در ذهن ما ارزشش را داشت زیرا ما یک محصول خارق العاده ارائه می کنیم.

مشتریان برای سفارش این موبایل ۱۰۰ دلار پرداخت کنند و به صف انتظار برای خرید دستگاه ۴۹۹ دلاری است بپیوندند.