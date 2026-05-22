به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سران کشورهای اروپایی شامل ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان بعلاوه کانادا ، استرالیا و نیوزلند در درخواستی فوری از رژیم صهیونیستی خواستند تا گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری را متوقف کرده و اختیارات اداری خود را کاهش دهد. این کشورها بر لزوم پاسخگویی سرکردگان تل آویو نسبت به خشونت‌های شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان تاکید کردند.

کشورهای غربی ابراز داشتند که پروژه شهرک‌سازی (E۱) نقض جدی قوانین بین‌المللی است و این طرح کرانه باختری را به دو بخش تقسیم خواهد کرد.

این بیانیه مشترک هشدار داد که سیاست‌ها و اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی در منطقه، از جمله تشدید کنترل امنیتی و اداری در کرانه باختری، ثبات منطقه‌ای را تضعیف کرده و فرصت‌های دستیابی به راه‌حل دو دولت را از بین می‌برد.

سران اروپا همچنین پیام هشدارآمیزی به شرکت‌ها ارسال و تأکید کردند که آنها باید از پیامدهای قانونی هرگونه مشارکت در پروژه‌های ساخت شهرک‌ها، به دلیل تبعات بین‌المللی و حقوقی آن، کاملاً آگاه باشند.

این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که تنش‌های امنیتی در کرانه باختری در سایه گسترش شهرک‌سازی و اختلافات در داخل نهادهای صهیونیستی در مورد توانایی تأمین امنیت شهرک‌های جدید در حال افزایش است.

وزرای خارجه اردن، عربستان سعودی، برزیل، فرانسه، دانمارک، فنلاند، ایسلند، اندونزی، ایرلند، مصر، لوکزامبورگ، نروژ، فلسطین، پرتغال، قطر، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، ترکیه به همراه دبیران کل اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی، در فوریه گذشته به شدت تصمیمات رژیم صهیونیستی در کنترل غیرقانونی کرانه باختری را محکوم کردند.