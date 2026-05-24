به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز پایانی مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که در مغولستان جریان دارد ۲ مدال برنز توسط امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد به دست آمد.

صادقیان صاحب مدال برنز شد

در جریان این مسابقات و در وزن ۸۰- کیلوگرم کیلوگرم مردان، امیر رضا صادقیان در مرحله نیمه نهایی مقابل «گئون وو سئو» از کره جنوبی روی شیاپ چانگ قرار گرفت. او در راند دوم این مبارزه به برتری ۱۰ بر ۴ دست یافت اما نتیجه دو راند دیگر را ۱۸ به ۳ و ۱۸ به ۱۷ واگذار کرد و از صعود به فینال بازماند. بدین ترتیب صادقیان با کسب مدال برنز به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

امیررضا صادقیان در وزن ۸۰- کیلوگرم مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که با حضور ۲۰ شرکت کننده برگزار شد، در دو راند نخستین مبارزه خود به ترتیب با نتایج ۲ بر صفر و ۱۰ بر ۸ پیروز شد و با برتری کلی ۲ بر صفر «هوانگ» از چین تایپه را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد و حریف «باتیرخان» از قزاقستان شد. او مقابل این حریف قزاقستانی در دو راند متوالی با نتایج ۴ بر ۳ و ۶ بر ۴ پیروز شد.

یلدا ولی نژاد هم به مدال برنز دست یافت

یلدا ولی نژاد هم با کسب مدال برنز به کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا پایان داد. او در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۲- کیلوگرم زنان رو در روی «زونگشی لو» از چین قرار گرفت. ولی نژاد در راند دوم این مبارزه ۷ بر ۶ پیروز شد اما در دو راند دیگر ۴ به ۲ و ۶ به صفر باخت و از صعود به فینال بازماند. بدین ترتیب او صاحب مدال برنز شد.

وزن ۶۲- کیلوگرم زنان با حضور ۱۸ نماینده از کشورهای مختلف برگزار شد، یلدا ولی نژاد در دور نخست مبارزات خود در این وزن با «پوجا» از هند مبارزه کرد. او راند اول را ۱۰ بر ۸ برد اما راند دوم این مبارزه به دلیل آسیب دیدگی تکواندوکار هندی و امتناع او از ادامه مسابقه برگزار نشد. بدین ترتیب یلدا ولی نژاد برنده ۲ بر صفر این مبارزه شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با «ساسیکارن» از تایلند مبارزه کرد. ولی نژاد راند اول و سوم این مبارزه با با نتایج ۸ بر ۳ و ۱۴ و ۱۲ به سود خود تمام کرد اما در راند دوم به تساوی ۸ - ۸ دست یافت. بدین ترتیب او برنده مجموع این مبارزه شد. در ادامه ولی نژاد در مرحله یک چهارم با «کیم یان» از کره جنوبی مبارزه کرد و طی دو راند متوالی با نتایج ۱۰ بر صفر و ۸ بر صفر حریفش را شکست داد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

ناهید کیانی فینالیست شد

امروز همچنین ناهید کیانی در مرحله نیمه نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم «وی چون لین» از چین تایپه را طی دو راند با نتایج ۶ بر صفر و ۷ بر ۴ شکست داد و به فینال راه یافت.

در این وزن که ۲۳ شرکت کننده دارد، ناهید کیانی در دور نخست دو راند مبارزه با «آرانیا» از هند را ۳ بر صفر و ۸ بر صفر به سود خود تمام کرد و با برتری ۲ بر صفر راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. او در این مرحله با «فادیا خرفان» از اردن مبارزه کرد. راند نخست این مبارزه ۲ بر صفر به سود حریف اردنی تمام شد اما کیانی در دو راند دیگر با نتایج ۴ بر ۳ و ۲ بر صفر پیروز شد و برنده نهایی این مبارزه شد. او با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرد.

مجموع مدال های ایران به ۷ رسید

با مدال برنز امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد، مجموع مدال های تیم اعزامی تکواندو ایران به مغولستان به ۷ رسید. پیش از برگزاری مبارزات روز پایانی، تیم ملی تکواندو ایران توسط آرین سلیمی، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی و امیرسینا بختیاری صاحب ۴ نشان مدال طلا شده و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.