به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه در پاسخ به حملات اوکراین علیه غیرنظامیان روسیه، حملاتی را علیه تأسیسات نظامی صنعتی در کی یف انجام خواهند داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مراکز تصمیم‌ گیری و پست‌ های فرماندهی در اوکراین هدف حملات نیروهای مسلح روسیه قرار خواهند گرفت. حمله نیروهای مسلح اوکراین به کالج استاروبلسک در لوهانسک گواه دیگری بر ماهیت نازی و تروریستی رژیم کی‌یف است.

این در حالیست که سخنگوی کرملین پیشتر اعلام کرده بود: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶، به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.