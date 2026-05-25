به گزارش خبرگزاری مهر، والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد: عاملان جنایت حمله نیروهای مسلح اوکراین به کالجی در لوهانسک شناسایی و مجازات خواهند شد.

شورای فدراسیون روسیه سپس اضافه کرد: حامیان اروپایی و متصدیان غربی کی یف نیز باید مسئولیت حمله در استاروبلسک لوهانسک را برعهده بگیرند؛ خودداری کشورهای غربی از محکوم کردن حمله اوکراین تائیدی بر پوشش گذاشتن و حمایت آگاهانه آنها از رژیم نئونازی کی‌یف است.

این در حالیست که سخنگوی کرملین پیشتر اعلام کرده بود: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶، به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.