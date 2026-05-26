برگزیدگان چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه جشنواره شعر و داستان کوتاه «یوسف» با حضور جمعی از مسئولان کشوری، لشگری و فرهیختگان حوزه ادبیات برگزار گردید. در این مراسم، سردار امیریان، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، ضمن خیرمقدم به حاضران و تقدیر از دست‌اندرکاران، در سخنانش با اشاره به اینکه جنگ‌ها سرانجام به پایان می‌رسند، گفت: آنچه از رشادت‌های یک ملت برای نسل‌های آینده به یادگار می‌ماند، «ادبیات» است. هنر واقعی یک ملت در حفظ و صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن از طریق ابزار هنر و ادبیات متجلی می‌شود.

سردار امیریان با استناد به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص خطر تحریف و فراموشی وقایع دفاع مقدس، خاطرنشان کرد که «روایت» نباید از «میدان» عقب بماند. وی تأکید کرد که اگر روایتگری صحیح و به موقع صورت نگیرد، جریان‌های تحریف‌گر واقعیت‌ها را دگرگون خواهند کرد. لذا جمع‌آوری اسناد و نگارش خرده‌روایت‌ها، به‌ویژه در نبردهای اخیر، یک ضرورت استراتژیک است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با مقایسه دفاع مقدس هشت‌ساله و نبردهای اخیر (از جمله نبرد ۱۲ روزه)، حضور مردم و معجزه «سرمایه اجتماعی» را نقطه عطف این وقایع دانست. او ثبت خرده‌روایت‌های مردمی را مأموریت اصلی جشنواره‌هایی از این دست عنوان کرد.

او هدف از برگزاری جشنواره‌های استانی را علاوه بر تولید محتوا، شناسایی و معرفی استعدادهای نوظهور برشمرد. سردار امیریان تأکید کرد که حوزه ادبیات کشور نیازمند تربیت کادر جوان، مؤمن، انقلابی و باانگیزه است تا بتوانند تاریخ و فرهنگ مقاومت را برای نسل‌های آتی به رشته تحریر درآورند.

در پایان، او با اشاره به تفاوت ماهوی دفاع مقدس ایران با جنگ‌های مرسوم در جهان، «فرهنگ» و «ایمان» را رکن اصلی این تقابل دانست و افزود: وظیفه ماست که با بهره‌گیری از ابزار ادبیات و رمان، ایستادگی ملت ایران بر آرمان‌های امام راحل و شهدا را به‌گونه‌ای ثبت کنیم که برای آیندگان الهام‌بخش باشد.

محدثه آشتیانی دومین سخنران این آیین بود، او غزل نخست را در رثای قدس و مقاومت فلسطین خواند:

ساختم واژه واژه نامش را، سوختم خاطرات غمگین را

آن شبی که محاصره کردند، قدس را — قبله‌ی نخستین را

از اهالی عشق و ایمانم، پیرو آیه‌های قرآنم

ادعا کرده‌ام مسلمانم، چه کنم غصه فلسطین را؟

عشق یعنی شکوه اجدادی، جان سپردن به شوق آزادی

رودِ خون در مسیر آبادی، می‌کند ریشه شیاطین را

خوابِ خفاش، شوم و تاریک است، مرزِ بود و نبود باریک است

چشم بگشا که فتح نزدیک است، صبر کن این طلوع شیرین را

و به صبح سپید و سرخیِ خون، عقل سر می‌زند به دشت جنون

که بخواند دوباره «والزیتون»، که بخواند دوباره «والتین» را

در دل ابرهای سرگردان، ای مسافر گذر کن از طوفان

بر فراز نوار غزه تو، بشنو مناجات مرغ آمین را

رسته از غم شکوفه‌های امید، می‌رسد تک‌سوار صبح سپید

قدسِ من! شاخه تو خواهد چید، نازِ خورشید پشت پرچین را

غزل دوم به شهدای مدافع حرم یا شهدای دفاع مقدس تقدیم شد:

شنیدم عاشقی از کوچه دلبر گذر کرده

که نامش خشت‌خشتِ راه را زیر و زبر کرده

کسی که کوچ را آغازِ راهِ قصه‌اش می‌خواند

پرستویی که روی شانه مردم سفر کرده

کسی که بندبندش یک‌به‌یک آیینِ ایمان بود

نمی‌آمد به چشم مادری که در او نظر کرده

که مادر، باغبانِ عشق بود از ابتدای راه

درختی را به آبِ دیدگانش بارور کرده

درختی که به اوجِ قامتِ معراج افتاده

همین که خواهشِ سرخِ شقایق‌ها اثر کرده

کسی که مثل ما، از جنس ما، از نسل ما بوده

چگونه از تمام آرزوهایش گذر کرده؟

نگاهی خیره بر در ماند و دری باز شد حالا

هزاران قاصدک ما را از این غم باخبر کرده

خبر آمد که ارباب آنجا بغل کرده‌ست جسمت را

نگفته مادرت اینجا چگونه بی‌تو سر کرده؟

شبیه مقتدای خود، سه روزی بی‌کفن ماندی

و اشک خواهرت را این شباهت بیشتر کرده

اگر باران همیشه بر مزارت می‌شود جاری

بدان داغ تو حتی ابرها را شعله‌ور کرده

علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیان این‌که یکی از حوادث سخت که هنوز بعد از حدود سه ماه قلب ما را به درد آورده و تسکین یافتنی نیست، شهادت مردی بود که فراتر از رهبر و پدر برای ما یک قطب‌نما بودند؛ مردی که برای ایران، زبان فارسی، شعر و ادب همه توانش را گذاشتند. امام شهید ما فردی بودند که به جرئت باید گفت در میان ایرانیان بیشترین مطالعه و کتابخوانی را داشتند؛ ادبیات ایران و جهان را می‌شناختند؛ رمان‌های کشورهای مختلف را خوانده بودند و حتی نقد هم بر آن زده و گاهی می‌گفتند سه نسخه مختلف از فلان رمان را هم خوانده‌اند.

وی ادامه داد: رهبری به مردم ایران کرامت بخشیدند و بیش از چهل سال بود نیمه‌های ماه مبارک رمضان محفل شعر با شاعران کشور داشتند و در آن پای شعرخوانی جوانان می‌نشستند و حتی اشعار را اصلاح می‌کردند.

جعفری در ادامه با اشاره به صفات رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه داد: ایشان فقیه دانشمند، شاعر، ادیب، سخنور، اهل حکمت و همه صفات نیکو بودند و ما نتوانستیم هنوز بعد از سه ماه پیکر پاک ایشان را تشییع کنیم و مردم ما در روزهای آتی بدرقه آسمانی او را در زمین تجربه خواهند کرد و در این میان قلم‌های شاعران و ادیبان در بدرقه پدر امت، قلم‌فرسایی خواهند کرد.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: همه ملت ایران مدیون ایشان و خانواده‌شان هستند و به مدد رهنودهای ایشان بر نمرودیان و آتش آن‌ها فائق آمدند و خواهند آمد. مردم در این میان مبعوث شدند، در میان مردم وظیفه شاعران و نویسندگان از همه بالاتر است؛ این‌ها رسولان این ملت هستند که خدا این ظرفیت را به آن‌ها بخشیده و در قبال آن رسالت یافته‌اند تا این تاریخ را ماندگار کنند.

جعفری در پایان با اشاره به استعداد نوجوانان و جوانان حاضر در این مراسم، افزود: حتما این‌ها در آینده در جایگاه بلند ادبیات کشور هستند و این ظرفیت‌ها باید شناسایی، آموزش و تربیت شوند که این دو جشنواره گام مهم و بلندی برای نیل به تربیت نسل جوان در حوزه مانای دفاع مقدس و مقاومت است.

برگزیدگان چهاردهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف معرفی شدند

بخش داستان

نفر اول: موش‌ها، رقیه کریمی

نفر دوم: پرواز عقاب‌ها، پوریا اسکندرزاده

نفر سوم: سری که هویدا شد، محدثه رفیع

بخش داستانک

نفر اول: انتظار، اعظم سادات سرآبادانی

نفر دوم: انتقام، اکرم جعفرآبادی

نفر سوم: ازت بدم میاد، معصومه کریمی

بخش داستان کوتاه نوجوان

نفر اول: زن روز، سهیلا سپهری

نفر دوم: از ما بهترون، پوریا اسکندرزاده

نفر سوم: قصه یک خواهر برادر، سهیلا سپهری

بخش داستان کوتاه جنگ 12 روزه(بخش ویژه)

نفر اول: قسم خورده، سیده معصومه میر بزرگی

نفر دوم: زاده جنگ، مرضیه قلی زاده

نفر سوم: همشهری، پوریا اسکندرزاده

جایزه ویژه مشترکاً به داستان آدم‌های یک خانه ( مبارکه اکبرنیا) و داستانک حاج رسول ( پوریا اسکندرزاده) اختصاص یافته است.

برگزیدگان بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت

میراث‌های ماندگار دفاع مقدس

نفر اول: مهرداد مهرابی

نفر دوم: سمانه رحیمی

نفر سوم: بدر السادات ایران طبیب

دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی

نفر اول: محدثه آشتیانی

نفر دوم: شهاب مهری

نفر سوم: نجمه پور ملکی

شعر دفاع مقدس با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی

نفر اول: حمیده پارسافر

نفر دوم: نجمه پورملکی

نفر سوم: ابوالفضل فیروزی(رزمنده دفاع مقدس)

شعر دفاع مقدس ولایت محوری و جهاد تبیین

نفر اول: محسن کاویانی

نفر دوم: عاطفه خرمی

نفر سوم: سارا گودرزی (دانش آموز 13 ساله)

تجلی مردم در شعر دفاع مقدس

نفر اول: نصیبا(معصومه) مرادی

نفر دوم: الهام صفالو

نفر سوم: فاطمه سادات آل مجتبی

شعر دفاع مقدس در موضوعات کودک و نوجوان و ...

نفر اول: مریم اسلامی

نفر دوم: مرضیه رشیدی

نفر سوم: اکرم سادات هاشمی پور

در بخش ویژه بهترین شعر از نگاه هیئت داوران، محدثه آشتیانی برای شعر دفاع مقدس و هویت ملی برگزیده شد.

این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و ترویج ادبیات دفاع مقدس برگزار شد و طی آن ضمن تقدیر و تجلیل از برگزیدگان بخش‌های مختلف این دو رویداد ادبی؛ جمعی از از نوجوانان شاعر شرکت کننده در کلاسهای ادبی ، به همراه حیدری مربی و معلم خو، برابر حاضران به اجرای مشاعره پرداختند. همچنین از ۲۰ عنوان کتاب جدید از مجموعه «قصه‌ پروانه‌ها» از نشر سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به بازخوانی رشادت‌های شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد، رونمایی شد.