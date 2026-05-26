مهاجرانی: دولت خود را مکلف کرده به صورت مرتب کالابرگ را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مرکز همایش های بین‌المللی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، با حضور خبرنگاران ، اظهار کرد : اتصال ۴۴۰۰ مدرسه به فیبر نوری با همکاری وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش و در راستای عدالت آموزشی انجام شده است .عدالت اجتماعی با عدالت آموزشی محقق می‌شود.

مشوق‌های دولت برای توسعه فیبر نوری

سخنگوی دولت بیان کرد: فیبر نوری از محورهای همکاری وزارت آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی، زمینه‌ساز عدالت ارتباطی و در نتیجه تحقق عدالت آموزشی می‌شود، چرا که فقدان زیرساخت‌های مناسب، دستیابی به عدالت آموزشی را ناممکن می‌سازد و برای همین مشوق‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: موضوع بهینه‌سازی مصرف برق با توجه به نزدیک شدن به فصل گرم و با در نظر گرفتن آسیب‌های وارده، اهمیتی ویژه دارد.

مهاجرانی گفت : رهبری معظم انقلاب در روز دوازدهم پس از جنگ تحمیلی دوم، تأکید فرمودند که در بیان آسیب‌ها باید از کم‌گویی و زیاده‌گویی پرهیز کرد و آسیب‌ها را به اندازه واقعی خود مطرح نمود. این اصل در برخورد با آسیب‌های فعلی از جنگ رمضان نیز صادق است؛ هرچند آسیب‌هایی وارد شده، اما تجربه نشان داده صادقانه و رودررو با مردم گفتگو کنیم، همدلی گسترده‌ای ایجاد می‌شود که در طول این مدت نیز شاهد آن بودیم .لذا وزارت نیرو پاداش ۳۰ درصدی را برای کاهنده‌های مصرف در نظر گرفته است؛ کسانی که مصرف خود را ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول این پاداش ۳۰ درصدی خواهند شد.

افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور به ۵هزار مگاوات تا آخر سال

وی بیان کرد: همچنین باید گفت پروژه نیروگاه ۱۳۰ مگاواتی متانولی پاوه افتتاح شد که گامی مؤثر در جهت بهره‌مندی از انرژی پاک است. ان‌شاءالله ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا پایان تابستان به بیش از ۵ هزار مگاوات خواهد رسید.

سخنگوی دولت با اشاره به اول خرداد ماه، روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی است، تصریح کرد : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه‌های هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های ملی، کاربردی‌سازی و حکمرانی، آموزش، توانمندسازی، توسعه پایگاه‌های داده بومی و بومی‌سازی سخت‌افزار تلاش‌های ارزشمندی انجام داده‌اند.

بازسازی آزمایشگاه‌های آسیب دیده دانشگاهها در جنگ با ظرفیت‌های مالیاتی

مهاجرانی گفت: همچنین برای ساخت آزمایشگاه‌های چهار دانشگاه مورد آسیب‌پذیری قرار گرفته (دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی اصفهان)، مبالغی از طریق ظرفیت‌های مالیاتی اختصاص یافته است.

این معاونت در زمینه سنسورهای صنعتی، سامانه‌های تشخیص پزشکی، پرتاب ماهواره، تولید انبوه واگن ملی مترو، توسعه ساختارهای هوانوردی و قابلیت‌های راهبردی دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است.

اینترنت طی روزهای آتی به حالت اولیه بر میگردد

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه ستاد فضای مجازی، اینترنت چه زمانی به وضعیت اولیه بازمی‌گردد، اظهار داشت : باید با توجه به محدودیت‌های اینترنتی و پایبندی پزشکان دولتِ ویژه به ساماندهی فضای مجازی، نکاتی را بیان کنم، از جمله ستاد سازماندهی فضای مجازی در جلسات مکرری که برگزار کرد، دیروز به این جمع‌بندی نهایی رسید که بازگشایی اینترنت انجام پذیرد. در همین راستا، دیروز ابلاغ جناب آقای رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام شد.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی، ان‌شاءالله به سرعت بتوانیم این حقوق حقه مردم را به آن‌ها بازگردانیم.

افزایش ۷۵ درصدی بودجه وام از ازدواج

سخنگوی دولت در رابطه با وام ازدواج اظهار کرد: مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه مصوب می شود و با توجه به رویکرد دولت جهت افزایش دسترسی به این تسهیلات، رقم مذکور از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ همت به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۳۵۰ همت افزایش یافته است. این تغییر در بودجه، نشان‌دهنده رشد ۷۵ درصدی اعتبارات وام ازدواج می‌باشد.

مهاجرانی گفت: در موضوع لوازم خانگی برای زوجین جوان نیز دولت تلاش می‌کند از طریق تعامل با صنایع مربوطه و بهره‌گیری از ظرفیت اوراق، مسائل این حوزه را مرتفع سازد، لذا رویکردی دوطرفه برای فراهم‌سازی فضای ازدواج اتخاذ شده و امسال شاهد افزایش ۷۵ درصدی بودجه در این بخش خواهیم بود.

با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اضافه کار قابل پرداخت است

مهاجرانی در خصوص اظهارات سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم تعلق اضافه‌کاری به کارکنان پس از ساعت ۱۳، گفت: باید اشاره کرد که برنامه دولت معطوف به بهینه‌سازی مصرف انرژی است و خارج از آنچه قانون برای ساعات کاری مشخص نموده، دولت، نمی‌تواند ساعات کار را کاهش دهد و چنین اقدامی انجام نمی‌دهد؛ لذا تفاوت این زمان را معمولاً از طریق دورکاری جبران می‌نمایند. طبیعتاً با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، این ارقام قابل پرداخت خواهد بود و بدیهی است مدیران مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان هستند و اضافه‌کار را متناسب با فعالیت‌های صورت‌گرفته پرداخت خواهند کرد.

بحثی درباره تغییر اعداد و ارقام بنزین مطرح نشده

سخنگوی دولت در رابطه مسئله بنزین خاطر نشان کرد: دولت حقایق و واقعیت‌های اقتصادی را با مردم به اشتراک می‌گذارد. ظرفیت تولید داخلی روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر است که تماماً در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و مدیریت این حجم، نیازمند اصلاح ساختارها و الگوهای مصرف است. دولت بر انجام امور کارشناسی، بررسی سناریوها و شفافیت در بیان حقایق متعهد باقی خواهد ماند.

سخنگوی دولت عنوان کرد: دکتر پزشکیان صراحتاً واقعیت‌ها را مطرح می‌کنند و با رویکردی همدلانه، به دنبال اصلاحات میسر خواهد بود، لذا تاکنون بحثی درباره تغییر اعداد و ارقام در مورد بنزین مطرح نشده، اما ضرورت مدیریت ۱۰۰ میلیون لیتر تولیدی در دستور کار قرار دارد.



مهاجرانی در رابطه با رویکرد دولت به موضوع حجاب تصریح کرد : رویکرد دولت رویکرد پذیرش همه مردم است کما اینکه در طول این مدت حدود ۹۰ روز جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است، اما چه قبل از آن و چه اکنون همه مردمان را مردم ایران می‌دانیم . همه آن‌هایی که پای کار ایران ایستادند مردم ایران هستند و دولت برنامه برای تغییر رویکرد خود ندارد و اگر مسئله‌ای در این خصوص باشد آن را بررسی خواهد کرد.



سخنگوی دولت در رابطه با نظارت بانک مرکزی بر موضوع ارز، اظهار کرد: بانک مرکزی بر فرآیند تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو به دقت نظارت دارد. هرگونه مشکل احتمالی در این زمینه، به درستی و از طریق مجاری قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بدیهی است هیچ‌یک از دستگاه‌ها از حقوق مردم کوتاه نیامده و در مسائل مرتبط با معیشت جامعه با کسی مسامحه نمی‌کنند.



وی ادامه داد: به دلیل محرمانگی عملیات ارزی، برخی از این موضوعات و اطلاعات دقیق آن‌ها به‌صورت مشخص منتشر نمی‌شود، لذا پیش‌بینی‌های لازم جهت تسویه حساب‌های ارزی صورت گرفته و مشکلی از این نظر وجود ندارد.



سخنگوی دولت در رابطه با موضوع بهداشت و درمان و دارو، عنوان کرد: خدمات ارزنده‌ای در حوزه درمان، به‌ویژه بیماری‌های خاص ارائه می‌شود. هرچند مانند تمام دنیا در بخش دولتی صفوفی وجود دارد، اما نباید از تأثیر تحریم‌ها، ناترازی‌ها و تکانه‌های بین‌المللی بر صنعت دارو غافل شد. از طرفی دولت پیش‌بینی‌های لازم نظیر تخصیص ارز ویژه و معافیت‌های مالیاتی را لحاظ کرده است؛ چرا که این صنعت با جان مردم ارتباط دارد. با وجود ادعاهای کذب مبنی بر عدم تحریم دارو، به دلیل محدودیت در مبادلات بانکی، این حوزه عملاً تحریم شده است.



مهاجرانی گفت: بخش بزرگی از صنعت دارو به خودکفایی رسیده، اما همچنان بخشی از نیازها از طریق واردات تأمین می‌شود. تلاش دولت بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت بیمه‌ها، افزایش قیمت‌ها را جبران نماید.



وی در رابطه با موضوع گرانی‌ها، ادامه داد: در مکانیزم بازار، تکانه‌هایی وجود دارد اما دولت با مداخلاتی نظیر تقویت بیمه‌ها، در پی کاهش بار مالی از دوش مردم است. جزئیات تخصصی‌تر در این زمینه توسط سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خواهد شد. فراموش نکنیم این دولت در شرایط جنگی مستقر شد؛ از شهادت اسماعیل هنیه در تهران تا رای اعتماد وزیر اقتصاد در اثنای جنگ ۱۲ روزه، همگی گواه این شرایط است.

شرایط جنگی به معنای سلب مسئولیت دولت نیست

مهاجرانی بیان کرد: «با وجود ۴۰ سال تحریم ، ۱۰۰ درصد تلاش دولت معطوف به معیشت مردم است. شرایط جنگی به معنای سلب مسئولیت نیست و دولت در حوزه‌های مسکن، دارو و معیشت با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.



سخنگوی دولت در رابطه با آسیب‌های وارد آمده بر کشور در جنگ رمضان، گفت: آسیب‌های جنگ به دو دسته تقسیم شده و ارزیابی‌های تخصصی در دو شاخه در حال انجام است. دستگاه‌های مربوطه ارزیابی‌های فنی را بر عهده داشته و زیرشاخه‌های لازم را بررسی می‌کنند.



مهاجرانی بیان کرد : بازسازی موارد فوری و ضروری با استفاده از منابع داخلی امکان‌پذیر است و برای فرآیند بازسازی‌ها حتماً برنامه‌ای بلندمدت تدوین خواهد شد.

کنترل تورم از مهمترین وظایف دولت‌ها است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در ارتباط با افزایش گرانی‌ها و کم‌اثر شدن مبلغ کالابرگ در جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت از تورم استقبال نمی‌کند، بلکه حتماً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها این است که تورم را مهار کنند و دولت این کار را با نظم مالی و بودجه‌ای که پیشه کرده است، دنبال می‌کند.



وی افزود: موضوع مکانیسم بازار و موضوع افزایش قیمت‌ها، حجم آن ناشی از افزایش و تکانه‌هایی است که ما در عرصه بین‌الملل شاهد آن هستیم. مگر در کشورهای دیگر که اکنون شاهد افزایش قیمت در آن‌ها بوده‌ایم، این دولت مشغول به کار است؟ خیر، دولت‌هایی هستند که سابقاً توانسته بودند رقم تورم را بسیار پایین‌تر نگاه دارند، ولی تحولات بین‌المللی بر موضوع تورم تأثیرگذار است.



مهاجرانی تاکید کرد: دولت با موضوع نظم بودجه‌ای تلاش می‌کند که تورم را کنترل نماید و از سوی دیگر برای حفظ قدرت خرید مردم و اینکه چقدر افزایش یابد و با چه میزانی امکان افزایش و پرداخت منظم وجود دارد، اقدام کند.



وی در رابطه با کالابرگ گفت: قرار نیست بگوییم یک ماه پرداخت می‌کنیم یا پرداخت نمی‌کنیم؛ موضوعی که دولت خود را مکلف به انجام آن می‌داند، این است که بتواند به‌صورت مرتب کالابرگ را به کسانی که واقعاً ذی‌نفع هستند پرداخت کند ، از طرفی افزایش این رقم به‌صورت مشخص در حال بررسی است و ان‌شاءالله پس از نهایی شدن، اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت در رابطه با اهرم‌های نظارتی دولت برای کنترل بازار خاطر نشان کرد: ما طی چهل و اندی سال در برابر خشن‌ترین فشارهای بین‌المللی ایستادگی کرده‌ایم و وضعیت کنونی، نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر حملاتی است که قصد دارند ما را از درون دچار چالش کنند، لذا صرفاً بازگویی سختی‌ها به حل مسائل کمک نمی‌کند، بلکه ارائه راهکارها و تقویت رویکرد همدلانه راهگشا خواهد بود. بخش مهمی از وظایف دولت، کنترل تورم و تأمین پایدار کالاهاست.



مهاجرانی گفت: بازار نسبت به اخبار بسیار هوشمند است و به سرعت واکنش نشان می‌دهد؛ از این رو دولت تلاش می‌کند ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو را به‌صورت پایدار مدیریت کند. انضباط مالی ابزار اصلی دولت برای کنترل تورم است. همچنین باید میان گرانی به‌عنوان خروجی سیستم و ناشی از کمبود کالا و گران‌فروشی تفکیک قائل شد.



وی بیان کرد: طبق گزارش عملکرد بازرسی ادارات وزارتخانه‌های صمت ، اصناف ، جهاد و راه و شهرسازی از شروع جنگ تا تاریخ ۱۴۰۵٫۰۳٫۰۲ ۵۳۸ هزار و ۴۸۳ مورد نظارت انجام شده که به برخوردهای تعزیراتی منجر شده است. در عین حال که دولت ضمن ترجیح کنترل بازار است اما برخوردهای تعزیراتی را نیز ابزاری لازم می‌داند.

هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد



مهاجرانی در رابطه با بهبود پلتفرم شادِ آموزش و پرورش و نیز سکوهای پیام‌رسان داخلی اظهار داشت: انتقال و ارائه برخی خدمات به سکوهای داخلی در دستور کار است و بخشی از این کار البته انجام شده است. همینطور در خصوص شبکه شاد که زیرساخت آموزشی آموزش و پرورش است، بخشی از سرورها و تجهیزات آن خریداری شده است و در حال انتقال است درعین حال که همچنان معتقد هستیم که هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد.



وی ادامه داد: «امیدوار هستیم که دانش‌آموزان ما در فضای حضوری و همین‌طور دانشجویان ما در فضای حضوری ان‌شاءالله بتوانند تحصیل بکنند.

سخنگوی دولت با اشاره به رویکرد محله‌محوری مدنظر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، احیای فرهنگی با محوریت محله است و مساجد به عنوان کانون‌های اثرگذار، نقشی کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کنند. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز از مدرسه به عنوان کانون تربیت محله یاد شده که نشان‌دهنده جایگاه ویژه محله در اسناد بالادستی است.



مهاجرانی گفت: منطقه ۱۵ تهران هم‌اکنون به عنوان پایگاه اجرای طرح «بانک زمان» انتخاب شده است و مقرر شده است با حضور معتمدین و افراد تأثیرگذار، مسائلی نظیر مدیریت بحران، بهداشت، درمان و آموزش در سطح محلات پیگیری شود. استانداری‌ها در این زمینه تکالیف ویژه‌ای بر عهده دارند و عملیات اجرایی موضوع آغاز شده است.



سخنگوی دولت عنوان کرد: امیدواریم تا پایان دوره اول ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان، شاهد تحقق و اجرای گسترده الگوی محله‌محوری در کشور باشیم. این اقدامات گامی راهبردی برای حل مشکلات مردمی از طریق ظرفیت‌های محلی محسوب می‌شود.

تمرکز دولت بر توسعه مرزهای شرقی است



سخنگوی دولت در رابطه با امنیت و توسعه مرزهای جنوب شرقی و غرب کشور و تعاملات دیپلماسی با همسایگان اظهار کرد: تمرکز دولت بر توسعه مرزهای شرقی است، چرا که این مناطق به میزان کافی توسعه نیافته‌اند؛ لذا پیش از وقوع تنش‌ها، گسترش کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: هم‌اکنون یکی از مرزها به عنوان نمونه جهت اجرای طرح‌های آزمایشی انتخاب شده و عملیات اجرایی در آن در حال انجام است. مهاجرانی گفت: به دلیل حساسیت‌های موجود، از ذکر نام این مرز خودداری می‌کنم، اما موضوعات پشتیبانی در حوزه کریدورها و زیرساخت‌های لجستیکی با جدیت دنبال می‌شود.



وی ادامه داد: اصلاح فرآیندهای مرزی از جمله اولویت‌بندی ترخیص کالا و نوبت‌دهی هوشمند کامیون‌ها در اولویت اقدامات قرار دارد. همچنین دولت با هدف تقویت امنیت، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در مبادی مرزی را پیگیری می‌کند.این اقدامات گامی راهبردی برای ارتقای توانمندی‌های صادراتی و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود.



مهاجرانی در رابطه با اقدامات تنش آمیز امریکا در حین مذاکرات و اینکه حتی دو بار در ضمن مذاکره به زیر آن زد، خاطرنشان کرد: این اولین بار نیست که ما از سوی امریکایی‌ها شاهد این تناقض هستیم . یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقضگویی‌ها و این تناقض در رفتار آنها است، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که الحمدلله هم تیم دیپلماسی و توان دفاعی و نیز پشتیبانی مردم ما در سطح بسیار عالیست . از سویی با اعتمادی که هم به نیروهای نظامی مان و مردم مان در میدان داریم و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسی مان به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسد، داریم ، امیدوار هستیم که مسیری که طی شود و تصمیمی که اتخاذ می شود آن چیزی باشه که نفع مردم ایران و صلح پایدار در منطقه رو به دنبال داشته باشد و در نهایت انشالله منطقه از شر این فضای نابسامان رها شود.

تلاش دولت بر ارتقای قدرت خرید مردم متمرکز است

سخنگوی دولت در خصوص وضعیت بازار اظهار کرد: گرانی کالاها محصول خروجی نظام بازار است و نباید فراموش کرد که نظارت تنها بخشی از این فرآیند بوده و نمی‌توان تمام سازوکار بازار را صرفاً با ابزارهای نظارتی مدیریت کرد. زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا باید روندی باثبات داشته باشد؛ لذا اولویت اصلی دولت حفظ پایداری این فرآیند جهت پیشگیری از هرگونه کمبود در سطح بازار است.



مهاجرانی گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورها با تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، بروز برخی نوسانات قیمتی بدیهی است، اما تلاش دولت بر ارتقای قدرت خرید مردم متمرکز است.



وی در رابطه با موضوع محاصره دریایی و راه جایگزین آن، ادامه داد: در زمینه موضوع محاصره دریایی، مسیرهای جایگزین از پیش طراحی شده‌اند و مشکلی در این بخش وجود ندارد. صیانت از معیشت شهروندان در اولویت قرار دارد و فرآیندهای اقتصادی با دقت رصد می‌شوند.امیدواریم این اقدامات در نهایت به ثبات اقتصادی و صلح پایدار در منطقه منجر شود.

سخنگوی دولت در خصوص تنش آبی و بحران آب در کشور، اظهار کرد: به هیچ عنوان قصدی برای انتقال مسئولیت میان دولت و مردم وجود ندارد؛ واقعیت آن است که حتی در صورت عدم مصرف صحیح از سوی شهروندان، دولت مکلف به سیاست‌گذاری‌های ترویجی و اقتصادی است.



وی افزود: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کنندگانِ بیش از حد، بهای واقعی آن را بپردازند؛ لذا حتی در صورت مصرف نادرست، مقصر اصلی دولت است و مردم مقصر شناخته نمی‌شوند.



مهاجرانی گفت: امروزه موضوعات انرژی و بنزین و آب ، صرفاً ابعاد فنی یا اقتصادی ندارند، بلکه سال‌هاست که به موضوعاتی اجتماعی تبدیل شده‌اند که عبور از آن‌ها نیازمند همدلی با مردم است. دولت در دو سال گذشته با استفاده از ابزارهای کاهنده، تخصیص آب بر اساس الگوی کشاورزی و تولید، و اولویت‌دهی به آب شرب اقداماتی را انجام داده است.

هدف ما دستیابی به الگوی ۱۳۰ لیتر آب به ازای هر فرد است



سخنگوی دولت عنوان کرد: هدف ما دستیابی به الگوی ۱۳۰ لیتر به ازای هر فرد است، زیرا هم‌اکنون در برخی مناطق مصرف بالای ۲۵۰ لیتر ثبت شده که ۲ تا ۲.۵ برابر الگوی جهانی است. از سویی وجود وجود تنش آبی در برخی استان‌ها غیرقابل انکار است و وجه ممیزه این دولت، صداقت در طرح موضوعات است.



مهاجرانی در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی مردم امیدواریم نیازی به قطع آب نباشد؛ همچنین ابعاد بین‌المللی این بحران توسط وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست در حال پیگیری است.