به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی تدارکاتی خود در شهر آنتالیا ترکیه، روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در دومین دیدار دوستانه خود به مصاف تیم ملی فوتبال مالی خواهد رفت.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین بازی این اردو موفق شدند تیم ملی گامبیا را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند و اکنون در تلاش هستند تا دومین پیروزی خود را نیز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورند.

در همین زمینه، «ماهازو بابا سیسه» رئیس فدراسیون فوتبال مالی در نشست خبری به تشریح جزئیات توافق میان دو فدراسیون برای برگزاری این دیدار تدارکاتی پرداخت. وی اعلام کرد که فدراسیون فوتبال مالی بابت انجام این مسابقه، مبلغ ۱۰۰ هزار دلار از سوی فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده است.

سیسه با بیان اینکه پس از آغاز فعالیتش در فدراسیون فوتبال مالی چند پیشنهاد برای برگزاری بازی‌های دوستانه روی میز این فدراسیون قرار داشته است، گفت: از سوی دبیرخانه فدراسیون چند ایمیل و پیشنهاد به ما منتقل شد که شامل یک دیدار دوستانه برابر ایران، دو مسابقه در مراکش و یک بازی تدارکاتی در یونان بود.

رئیس فدراسیون فوتبال مالی در ادامه اظهار داشت: پیشنهاد دیدار با ایران از سوی یک ایجنت رسمی فیفا که نمایندگی طرف ایرانی را بر عهده داشت ارائه شد. این ایجنت مأموریت داشت برای تیم ملی ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، حریفان مناسبی برای بازی‌های تدارکاتی پیدا کند.

وی با اشاره به جزئیات مالی این پیشنهاد افزود: در ابتدا طرف ایرانی مبلغ ۳۰ هزار دلار را علاوه بر تقبل هزینه‌های سفر و اقامت پیشنهاد داده بود اما ما این رقم را برای تیم ملی مالی مناسب نمی‌دانستیم. به همین دلیل اعلام کردیم که با چنین مبلغی امکان برگزاری مسابقه وجود ندارد، حتی اگر تمامی هزینه‌های بلیت هواپیما، هتل و سایر موارد نیز از سوی طرف مقابل پرداخت شود.

سیسه در ادامه توضیح داد که پیشنهادهای دیگر نیز شرایط مطلوبی برای فدراسیون فوتبال مالی نداشتند. به گفته او، در مورد مسابقات پیشنهادی در مراکش تمامی هزینه‌ها بر عهده فدراسیون مالی بود و به همین دلیل این گزینه از دستور کار خارج شد. همچنین پیشنهاد بازی در یونان تنها شامل تأمین بلیت هواپیما و اقامت بود و درآمدی برای فدراسیون مالی به همراه نداشت.

رئیس فدراسیون فوتبال مالی تأکید کرد که پس از بررسی تمامی گزینه‌ها، دیدار با ایران بهترین انتخاب برای این کشور محسوب می‌شد.

او افزود: پس از مذاکرات متعدد و رفت و برگشت‌های فراوان میان دو طرف، در نهایت مبلغ قرارداد از ۳۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار افزایش یافت و توافق نهایی حاصل شد.

سیسه در پایان اعلام کرد که بر اساس توافق صورت گرفته، فدراسیون فوتبال ایران علاوه بر پرداخت ۱۰۰ هزار دلار به فدراسیون مالی، هزینه بلیت هواپیما برای ۴۶ نفر از اعضای کاروان تیم ملی مالی، اقامت در هتل و حمل‌ونقل داخلی را نیز بر عهده گرفته است. وی همچنین خبر داد که قرارداد رسمی این مسابقه به امضا رسیده و دو تیم روز چهارم ژوئن (۱۴ خرداد) در شهر آنتالیای ترکیه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

لازم به ذکر است که اگر قیمت هر دلار آمریکا را به طور میانگین ۱۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم، فدراسیون فوتبال ایران تنها برای انجام بازی با مالی ۱۷ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال این کشور + هزینه های هتل و حمل و نقل و بلیت سفر به ترکیه پرداخت کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل