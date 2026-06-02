مهمانی کیلومتری غدیر؛ روایتی از انسجام ملی در روزهای همدلی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزگاری که جوامع بیش از هر زمان دیگری با چالشهای امنیتی، اقتصادی و روانی دست و پنجه نرم میکنند، نقش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در بازسازی سرمایههای انسانی و تقویت همبستگی عمومی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
ایران اسلامی نیز در ماههای اخیر، تحت تأثیر تنشهای منطقهای و جنگ تحمیلی آمریکا جنایتکار و رژیم پلید صهیونیستی و حامیان آن، روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته و آثار این رخدادها همچنان در ابعاد مختلف اجتماعی و روانی جامعه قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی، برخی مناسبتهای مذهبی و مردمی فراتر از کارکردهای مرسوم خود ظاهر میشوند و به بستری برای بازتولید امید، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش تابآوری ملی تبدیل میشوند.
عید سعید غدیر و پدیده فراگیر «مهمانیهای کیلومتری غدیر» از جمله این ظرفیتها به شمار میروند؛ رویدادی که در سالهای اخیر با مشارکت گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور، به یکی از بزرگترین اجتماعات فرهنگی و مردمی ایران تبدیل شده است.
این گردهمایی عظیم، علاوه بر جلوههای معنوی و مذهبی، ابعاد قابل توجهی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دارد.
از تقویت روحیه همدلی و مشارکت عمومی گرفته تا ایجاد فضایی برای نشاط اجتماعی، انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان و نمایش انسجام ملی در برابر جنگ روایتها، همگی از جمله کارکردهایی است که برای این رویداد مردمی برشمرده میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاهی فراتر از یک مناسبت مذهبی، مهمانیهای کیلومتری غدیر را یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت اجتماعی و فرهنگی در شرایط کنونی کشور دانست و معتقد است این رویدادها میتوانند نقش مهمی در ترمیم آسیبهای ناشی از بحرانها، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای ملی ایفا کنند.
غدیر؛ نسخهای برای ترمیم جامعه پس از جنگ
حجتالاسلام والمسلمین ولدان با اشاره به اهمیت برگزاری مهمانیهای کیلومتری غدیر در شرایط کنونی کشور گفت: در شرایطی که کشور ما هنوز از تبعات جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی و حامیان آن خارج نشده و آتشبس شکنندهای بر منطقه حاکم است، برگزاری مهمانیهای کیلومتری غدیر بیش از آنکه صرفاً یک مراسم مذهبی باشد، یک اقدام راهبردی در حوزه فرهنگ و اجتماع محسوب میشود.
وی افزود: این رویدادها در نخستین لایه کارکرد خود، نقش ترمیمکننده دارند. جامعهای که دورهای از تنشهای نظامی، فشارهای روانی و نگرانیهای ناشی از جنگ را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری به فضاهایی نیاز دارد که امکان ارتباط، همدلی و مشارکت اجتماعی را فراهم کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: مهمانیهای کیلومتری غدیر دقیقاً چنین بستری را ایجاد میکنند. در این مراسم هزاران نفر در خیابانها و معابر شهری حضور پیدا میکنند؛ اما نه به عنوان تماشاگر، بلکه به عنوان کنشگر و مشارکتکننده. برخی در پخت و توزیع غذا فعالیت میکنند، عدهای مسئولیت پذیرایی را برعهده میگیرند، گروهی برنامههای فرهنگی و سرگرمی برای کودکان اجرا میکنند و برخی دیگر با حضور در جمعهای مردمی به گفتوگو و تعامل میپردازند.
وی تصریح کرد: همین توزیع نقش و مشارکت گسترده مردمی، حس تعلق اجتماعی را افزایش داده و به بازسازی انسجام اجتماعی که ممکن است در شرایط بحران آسیب دیده باشد، کمک میکند.
مهمانی کیلومتری غدیر با ایجاد فضایی سرشار از نشاط، امید
حجت الاسلام ولدان با اشاره به ابعاد روانشناختی این رویداد مردمی گفت: جنگ و فشارهای اقتصادی معمولاً سطح اضطراب، نگرانی و حتی خشم اجتماعی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی جامعه نیازمند فضاهایی است که بتواند این هیجانات انباشته را به شکل مثبت و سازنده تخلیه کند.
وی افزود: مهمانی کیلومتری غدیر با ایجاد فضایی سرشار از نشاط، امید و معنویت، این امکان را فراهم میکند که انرژیهای روانی جامعه به سمت یک تجربه جمعی مثبت هدایت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: تفاوت مهم این جشنها با بسیاری از برنامههای سرگرمی رایج در آن است که شادی موجود در این فضا، سطحی و مصرفگرایانه نیست؛ بلکه ریشه در یک واقعه تاریخی و اعتقادی عمیق دارد و همین ویژگی به آن ماندگاری و اثرگذاری بیشتری میبخشد.
غدیر و نمایش قدرت نرم ایران
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه این جشنها کارکرد هویتی مهمی نیز دارند، اظهار کرد: در حالی که برخی رسانهها و روایتهای خارجی تلاش میکنند تصویری از ایران به عنوان جامعهای خسته، منزوی یا دچار فروپاشی اجتماعی ارائه دهند، صحنههای باشکوه مهمانیهای کیلومتری غدیر روایت متفاوتی را به نمایش میگذارد.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: حضور گسترده و خودجوش مردم در این برنامهها، تصویری از جامعهای پویا، متحد، فعال و متکی بر سرمایههای فرهنگی و مذهبی خود ارائه میکند و این موضوع برای افکار عمومی داخل و خارج از کشور حامل پیام مهمی از انسجام درونی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.
وی یکی دیگر از آثار مهم این رویدادها را انتقال مفاهیم دینی به نسلهای جدید دانست و گفت: نوجوانان و جوانان در چنین فضاهایی، غدیر را تنها به عنوان یک واقعه تاریخی مطالعه نمیکنند، بلکه آن را به صورت یک تجربه زنده، ملموس و اجتماعی درک میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این تجربه مشترک باعث میشود پیوند عاطفی نسل جدید با مفاهیم ولایت و فرهنگ اهل بیت (ع) عمیقتر شود و ماندگاری این باورها در ذهن و زندگی آنان افزایش یابد.
حجت الاسلام ولدان خاطرنشان کرد: در واقع ما در اینجا با یک فرآیند مؤثر جامعهپذیری فرهنگی و دینی مواجه هستیم که از مسیر تجربه حسی و عاطفی اتفاق میافتد، نه صرفاً از طریق آموزشهای نظری و کلامی.
غدیر از یک مناسبت تقویمی فراتر رفته است
حجت الاسلام ولدان در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در قالب مهمانیهای کیلومتری غدیر شاهد آن هستیم، تبدیل شدن غدیر از یک مناسبت صرفاً تقویمی به یک فرهنگ زندگی است.
وی گفت: خاطره حضور در این اجتماع عظیم مردمی، مهربانیها، مشارکتها و تجربه همدلی اجتماعی تا مدتها در ذهن افراد باقی میماند و در روزهای دشوار به عنوان یک سرمایه روانی و اجتماعی عمل میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی مهمانیهای کیلومتری غدیر را نباید تنها یک برنامه فرهنگی فصلی تلقی کرد، بلکه این رویدادها امروز به یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت اجتماعی، تقویت انسجام ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای تابآوری جامعه در شرایط پیچیده کنونی کشور تبدیل شدهاند.
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