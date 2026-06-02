شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲۹۴۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید و ۹ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، ۹۳۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۸۶۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین در این مدت، پیکر ۷۸۱ شهید از زیر آوار خارج شده است.

طبق آمار تجمعی این وزارتخانه، از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۹۴۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۹۶۷ نفر رسیده است.

این در حالی است که منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد امروز تاکنون، ۳ فلسطینی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.