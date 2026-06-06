دلایل ندادن ویزا به تعدادی از اعضای تیم ملی از نگاه یک مقام آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه ها انتظار شامگاه جمعه ۱۵ خرداد رسانه های اروپایی خبر دادند که سفارت آمریکا در ترکیه به اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزا داده است اما پس از انتشار این خبر توسط رویترز، رسانه های نیویورک تایمز و الجزیره اطلاع دادند که ۱۲ تا ۱۵ همراه تیم ملی فوتبال ایران اجازه حضور در خاک آمریکا را نخواهند داشت.

یک مقام آمریکایی در گفتگو با رسانه «The Athletic» در این رابطه اظهار کرد: ویزای لازم برای تیم ملی ایران جهت حضور در جام جهانی از جمله برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده است.

او افزود: ما اجازه نخواهیم داد تیم ملی ایران از این روند برای وارد کردن افراد غیر ورزشی به ایالات متحده تحت بهانه‌های نادرست سوءاستفاده کند.

یکی دیگر از مقامات آمریکایی که خواست نامش فاش شود در گفتگو با آسوشیتدپرس اعلام کرده است که ورزشکاران و «کادر ضروری تیم» ویزا دریافت کرده‌اند، اما برخی افراد مرتبط با تیم به دلیل ارائه «اظهارات نادرست» در درخواست، ویزای آنها رد شده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل