نظرات متفاوت و جالب مردم «تیخوانا» در مورد حضور تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ می کند و شاگردان امیر قلعه نویی پس از اردوی ترکیه و انجام دو بازی تدارکاتی مقابل تیم های ملی گامبیا و مالی امروز شنبه ۱۶ خرداد راهی کشور مکزیک خواهند شد تا در کمپ شهر تیخوانا استقرار پیدا کنند.
در همین بین رسانه های مکزیکی از این موضوع استقبال کرده اند و گزارش های متعددی را تهیه کرده اند. شبکه تلویزیونی سنتر مکزیک در گزارش خود آورده است: تیم ملی فوتبال ایران قرار است بهدلیل برخی مسائل سیاسی و امنیتی و همچنین شرایط سفر به آمریکا، سفرهای طولانیتری را تجربه کند و اردوی آمادهسازی خود را در منطقهای خارج از خاک آمریکا برگزار کند.
ایران سه دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار خواهد کرد؛ دو مسابقه در شهر لسآنجلس و یک دیدار در سیاتل.
رسانه مکزیکی همچنین اعلام کرده است که در ابتدا قرار بود محل اردوی تیم ملی ایران در ایالت آریزونا باشد، اما در نهایت شهر تیخوانا بهعنوان محل جدید اردو انتخاب شد و این شهر آمادگی خود را برای میزبانی از این تیم اعلام کرده است.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است در تاریخ هفتم ماه جاری میلادی و در ساعات بامدادی وارد محل اردو شده و برنامه آمادهسازی خود را برای حضور در جام جهانی آغاز کند.
یکی از شهروندان در اینباره گفت: این یک فرصت عالی برای بهبود روابط با کشورهای دیگر است. ما چیزهای زیادی درباره این کشور شنیدهایم، اما واقعیت را دقیق نمیدانیم و این حضور میتواند کمک کند شناخت بهتری پیدا کنیم، بنابراین به نظر من اتفاق مثبتی است و از آن استقبال میکنیم.
یکی دیگر از شهروندان اظهار داشت: به نظر من این موضوع یک فرصت مناسب برای کل ایالت است، بهخصوص از نظر ورزشی. این یک رویداد در سطح جهانی است و میتواند باعث افزایش توجه و جذب بیشتر به ورزشگاه و فوتبال شود.
شهروند دیگری نیز گفت: اگر زمان و فرصت داشته باشم، چرا که نه؟ من فوتبال را دوست دارم و اگر امکانش باشد حتماً برای دیدن تمرین یا حضور آنها میروم.
یکی دیگر از ساکنان تیخوانا تصریح کرد: من فوتبال را دنبال نمیکنم و علاقهای هم ندارم، اما فکر میکنم این یک فرصت خوب برای میزبانی از مهمانان خارجی و آشنایی با فرهنگهای مختلف است.
شهروند دیگری نیز بیان کرد: شاید اطلاعات زیادی در این زمینه نداشته باشم، اما معتقدم همه ما با وجود تفاوت زبان و فرهنگ، در انسانیت مشترک هستیم و همین موضوع ما را به هم نزدیک میکند.
در پایان نیز یکی از شهروندان عنوان کرد: من میدانم تیم ملی ایران قرار است به اینجا بیاید و فکر میکنم این اتفاق خوبی است، چون میتواند تصورات منفی درباره ناامنی شهر را کاهش دهد و همچنین به جذب گردشگر کمک کند و نشان دهد که تیخوانا شهری امنتر از تصور عمومی است.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
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