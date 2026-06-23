مخالفت گل گهر با حضور در تورنمنت سه جانبه برای حضور در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه گل گهر، ابوذر خواجویی نسب در همین رابطه از موضع قاطع این باشگاه در برابر تورنمنت سهجانبه گفت و صحبتش را با این پرسش شروع کرد که: «چرا وقتی نوبت به سهمیه سوم رسید، جدول فریز شده کافی نبود؟
او به صراحت از مخالفت باشگاه گلگهر با تورنمنت سه جانبه گفت: ما در هیچ تورنمنتی که خارج از چارچوب مصوبات رسمی و از پیش تعریفشده باشد شرکت نخواهیم کرد. این موضع نه از روی احساس، که از روی منطق و قانون است. وقتی استقلال و تراکتور سهمیه لیگ نخبگان را گرفتند، کسی نگفت تورنمنت برگزار کنیم. همان جدول فریز شده کافی بود. وقتی سپاهان سهمیه سطح دو آسیا را گرفت، باز هم همان جدول حرف آخر را زد. اما به محض اینکه نوبت به سهمیه سومی رسید که بر اساس همان جدول به گلگهر میرسید، ناگهان همه چیز عوض شد. این دوگانگی در اعمال یک قانون واحد قابل توجیه نیست.
او در ادامه به عدم صدور رأی کمیته استیناف در پرونده بازیکن چادرملو اشاره کرد و گفت: فدراسیون میگوید چون کمیته استیناف تا ۳۱ خرداد رای صادر نکرد، مسیر تورنمنت فعال شده. این دقیقا همان نکتهای است که باید با صراحت به آن پرداخت. کمیته انضباطی فدراسیون یعنی نهاد رسمی و ذیصلاح رای داد که نتیجه بازی گلگهر و چادرملو به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز، سه بر صفر به نفع ما تغییر کند. این حکم مستند و صادره است. چادرملو فرجامخواهی کرد و کمیته استیناف باید رای میداد.
سخنگوی گلگهر خواستار توجیه حقوقی روشن درباره سکوت استیناف شد: حالا پرسش اصلی این است که در کدام نظام حقوقی و بر اساس کدام مقرره، سکوت مرجع بالاتر میتواند موجب بیاعتباری تصمیم مرجع پایینتر شود؟ در بسیاری از نظامهای حقوقی، سکوت مرجع رسیدگیکننده به اعتراض، بهخودیخود به معنای ابطال یا بیاعتباری تصمیم قبلی نیست؛ بلکه اثر آن باید صراحتا در قانون، آییننامه یا مقررات مربوط تعیین شده باشد. بنابراین، اگر فدراسیون از عدم صدور رأی کمیته استیناف در مهلت مقرر نتیجه گرفته که تصمیم کمیته بدوی یا انضباطی بیاثر شده است، باید نشان دهد این نتیجه دقیقا بر چه مبنای مقرراتی استوار است. در غیر این صورت، تبدیل سکوت یک مرجع به ابطال تصمیم مرجع دیگر، نیازمند توجیه حقوقی روشن است.
او معتقد است کمیته استیناف در این ماجرا سهل انگاری کرده: از سویی کمیته استیناف با وجود اضطراری بودن اوضاع تشکیل جلسه نداده. این اتفاق خودش نگرانکننده نیست؟ وضعیت لیگ برتر ایران بیش از صد روز است که معلق مانده. فوتبال کشور از اسفندماه متوقف شده. همه میدانند که فصل آینده فشرده است، مهلت معرفی نماینده به AFC تنگ است و هر روز تاخیر خسارت میزند. در این شرایط که همه توقع دارند مراجع قانونی با سرعت بیشتری عمل کنند، کمیته استیناف در یک پروندهای که سرنوشت یک سهمیه آسیایی به آن وابسته است، در موعد مقرر تشکیل جلسه نمیدهد. این سهل انگاری است یا پرسش مهم تری در درون خود دارد. : اینکه چه کسی از این تأخیر سود میبرد؟
خواجویی نسب حتی پیشنهاد برگزاری جام حذفی را مطرح کرد: «تازه یادشان افتاده در روز اول تیرماه، به صورت رسمی اعلام کنند که گلگهر در هشتم تیر باید مقابل برنده پرسپولیس و چادرملو بازی کند. خب تیم چطور باید آماده شود؟ اصلاً تیمی شکل نگرفته است. این یک واقعیت است، نه بهانه. شما نمیتوانید یک تورنمنت آنی بدون آمادگی تیمها، برگزار کنید و ادعا کنید که این رقابت عادلانه است. اگر واقعا به دنبال یک مسابقه منصفانه هستید، همان جام حذفی که قبلا برنامهریزی شده و گلگهر هنوز در آن حضور دارد، منطقیترین بستر بود و میشد از یک ماه پیش برای برگزاری فشرده آن برنامهریزی کرد.
او درباره برگزاری جام حذفی تاکید کرد: اولا برگزاری جام حذفی در چارچوب قانون بود. مصوبه سال گذشته هیئترئیسه نیز صریحا اعلام کرده یک سهمیه آسیایی متعلق به قهرمان جام حذفی است. دوم اینکه هر سه تیم در آغاز فصل با این قانون موافقت کردند. سوم اینکه گلگهر هنوز در رقابت است اما پرسپولیس و چادرملو حذف شدهاند. حالا این سوال را بپرسید: چرا دو تیمی که از یک رقابت رسمی حذف شدهاند باید از طریق یک تورنمنت اختراعی دوباره به بازی برگردند؟ این چه پیامی به بقیه تیمهای فوتبال ایران میدهد؟ اینکه در میدان شکست بخوری اهمیتی ندارد، چون پشت درهای بسته میتوانی دوباره شانس بگیری؟ یا سوال دیگر اگه پرسپولیس در جدول بالاتر از گلگهر و چادرملو بود، آیا اصلا چنین تورنمنت عجیبی برگزار میشد یا به همان جدول فریز شده استناد میشد؟
معاون باشگاه گل گهر سیرجان یکبار دیگر بر موضع اتخاذ شده باشگاه تاکید کرد موضع ما از اول شفاف بود. ما در هیچ تورنمنتی که خارج از چارچوب مصوبات رسمی فوتبال کشور تعریف شده باشد شرکت نمیکنیم. این یک موضع احساسی نیست؛ یک موضع کاملاً قانونی است. ما در جام حذفی حضور داریم و اگر قرار است سهمیهای از مسیر رقابت میدانی تعیین شود، آن مسیر همان جام حذفی است که هنوز قهرمان خود را نشناخته. ما آمادهایم در همان فضای رقابتی که از پیش تعریف شده، خودمان را اثبات کنیم.
او در پایان گفت: از مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ هم تقاضا میکنیم رای کمیته انضباطی را جدی بگیرند و از کمیته استیناف بخواهند در اسرع وقت رای صادر کند. اگر رای تایید شد، گلگهر سهمیهاش را دارد و ماجرا تمام است. اگر نقض شد، جام حذفی را کامل کنید. هیچ کدام از این مسیرها نیاز به اختراع یک تورنمنت جدید ندارد که باشگاهی که هیچ شانسی برای سهیمه نداشته آن را عادلانه بخواهد.
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