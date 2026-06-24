شکست نزدیک والیبال ایران برابر فرانسه/ نمایش خوب شاگردان پیاتزا

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، تیم ملی والیبال ایران به مصاف فرانسه میزبان رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود فرانسه به پایان رسید.



تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌ها، در مصاف با تیم‌های برزیل، بلغارستان و بلژیک مغلوب و تنها مقابل آرژانتین پیروز میدان شد.



ترکیب تیم ملی والیبال ایران:

مرتضی شریفی، عرشیا به نژاد، محمد ولی زاده، محمدرضا حضرت پور، یوسف کاظمی،علی حاجی‌پور، علی حق پرست

سرمربی: روبرتو پیاتزا



ست اول؛۲۵ بر ۲۱ به سود فرانسه

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد، اما در ادامه، بازی کاملا پایاپای پیش رفت. با توجه به گرمای هوا تصمیم بر این شده که دقایق ۸ و ۱۶ تیم‌ها به مدت یک دقیقه استراحت کنند. ملی‌پوشان والیبال تا امتیاز نهم برای فرانسه، چهار بار از سوی حریف دفاع شدند و ایران تنها در برابر حریف یک دفاع داشت. در ادامه فرانسوی‌ها تیم برتر میدان بودند و توانستند با نتیجه ۱۹ بر ۱۵ و با چهار اختلاف امتیاز پیشتاز باشند. در این ست هم ملی‌پوشان والیبال عملکرد خوبی در دفاع نداشتند. در امتیاز پایانی سرویس استیفان بویر به خطا رفت و یک امتیاز برای ایران ثبت شد، اما در نهایت فرانسوی‌ها پیروز میدان شدند و با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ این ست را از آن خود کردند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

در شروع ست دوم بازیکن فرانسه با خطای سرویس اولین امتیاز را نصیب ایران کرد. در ادامه ملی‌پوشان والیبال شروع خوبی داشتند و دو امتیاز متوالی کسب کردند. سرویس‌های با کیفیت ایران باعث شد تا سرمربی فرانسه همان ابتدای بازی تقاضای وقت استراحت کرد.در ادامه فرانسوی‌ها که ۳ امتیاز عقب بودند،آن را جبران کردند و با امتیاز ۸ بر ۷ پیش افتادند. فرانسوی‌ها کاملا ورق مسابقه را برگرداندند و با کار سرعتی امتیاز ۱۳ بر ۱۱ به سود این تیم ثبت شد.‌

دو خطای سرویس از سوی بازیکنان فرانسه فاصله اختلاف را یک امتیاز کرد اما بلافاصله حق پرست با خطای سرویس نتیجه را به تساوی رساند. پوریا خانزاده در اواسط ست دوم جایگزین مرتضی شریفی شد و در یک رالی جذاب ضربه تمام‌کننده پوریا یک امتیاز را نصیب ایران کرد. در امتیازهای پایانی بازی پایاپای پیش رفت. ایران با چند آبشار کوبنده توانست چند امتیاز کسب کند،استیفان بویر امتیاز سرویس را از دست داد و نتیجه ۲۴ بر ۲۳ به سود ایران شد. آبشار پوریا خانزاده امتیاز ۲۵ را برای ایران ثبت کرد و شاگردان پیاتزا این ست را از آن خود کردند.

ست سوم؛۲۵ بر ۲۱ به سود فرانسه

جریان بازی از اواسط ست سوم پایاپای پیش رفت، شاگردان پیاتزا نسبت به هفته اول بهتر بازی کردند و بازیکنان در حمله خطای کمتری داشتند. هر چند آنها در ست سوم چندین امتیاز پشت سر هم از دست دادند.در طول بازی کیفیت سرویس تیم حریف افت کرد اما ملی‌پوشان ایران سرویس‌های خوبی زدند. در شرایطی که نتیجه تساوی ۱۸ بر ۱۸ بود، به خاطر خطای ارنج، دو امتیاز از ایران کم کردند و یک امتیاز به تیم حریف داده شد. همین اختلاف امتیاز و اشتباهات فردی بازیکنان ایران باعث شد، شاگردان پیاتزا چندین امتیاز متوالی تقدیم حریف کنند و فرانسوی‌ها هم فاصله اختلاف را زیاد کردند. در نهایت این ست هم با پیروزی فرانسوی‌ها به پایان رسید.

ست چهارم؛ ۲۶ بر ۲۴ به سود ایران

در ست چهارم بازی پایاپای پیش رفت، اما در چندین امتیاز توپ‌های برگشتی با پاس سرعتی حریف به زمین ایران نشست و امتیاز ۱۵ بر ۱۴ برای حریف ثبت کرد. خطای امتیاز سرویس بازیکن فرانسه نتیجه را به تساوی رساند. محسن دلاوری جایگزین عرشیا به نژاد شد و علی حاجی‌پور در خط سرویس قرار گرفت و اما تیم فرانسه با یک حمله پایپ موفق به کسب ۱۹ بر ۱۸ شد. امتیاز ۲۱ توسط علی حاجی زاده برای ایران ثبت شد اما بلافاصله فرانسه آن را جبران کرد و بازی تساوی شد.

بازی در امتیازهای ۲۳ بر ۲۳ کاملا پایاپای پیش رفت، ضربه حاجی پور امتیاز ۲۴ را برای ایران ثبت کرد. خطای سرویس توسط بازیکن فرانسه امتیاز ۲۵ را برای ایران ثبت کرد. سرویس خوب پوریا در امتیاز پایانی و توپ گیری عالی حضرت پور و ضربه تمام کننده حاجی پور امتیاز ۲۶ را برای ایران ثبت کرد و ایران برنده بازی شد.

ست پنجم؛ ۱۷ بر ۱۵ به سود فرانسه

اولین امتیاز با دفاع عرشیا و مرتضی شریفی برای ایران ثبت شد، اما سرمربی فرانسه تقاضای بازبینی کرد و مشخص شد توپ به زمین خورده و امتیاز به فرانسه داده شد. حمله پایپ توسط بازیکن فرانسه به زمین ایران نشست و دومین امتیاز را برای آنها ثبت کرد. اولین امتیاز ست پنجم برای ایران با اشتباه بازیکن فرانسه و خطای سرویس به دست آمد. تیم فرانسه برعکس ایران در سرویس خطای بسیار زیادی داشت.

دریافت عالی حضرت‌پور با پاس دقیق عرشیا امتیاز مساوی را برای ایران ثبت کرد. پاس سرعتی بازیکن فرانسه و توپ‌گیری خوب حضرت پور نتیجه را ۴ بر ۳ به سود ایران کرد و سرمربی فرانسه تقاضای استراحت کرد.پاس سرعتی یوسف کاظمی و امتیاز سرویس حق پرست ایران را دو امتیاز جلو انداخت و بازی ۶ بر ۴ به سود شاگردان پیاتزا شد.

محمد ولی زاده با پاس سرعتی بازی را به نتیجه تساوی ۸ بر ۸ رساند. حاجی‌پور در خط سرویس قرار گرفت و امتیاز از دست داد، بلافاصله بازیکن فرانسه هم امتیاز سرویس را از دست داد و بازی دوباره تساوی شد. علی رمضانی و محسن دلاوری وارد زمین شدند.سومین امتیاز متوالی پوریا خانزاده از دست رفت و نتیجه ۱۱ بر ۱۰ به سود ایران پیش رفت. پس از نتیجه تساوی وقت استراحت برای هر دو تیم گرفته شد. ایران تیم برتر میدان در ست پنجم بود، خطای سرویس بازیکن فرانسه نتیجه را ۱۵ بر ۱۴ به سود ایران کرد. حاجی‌پور هم امتیاز سرویس را از دست داد و بازی ۱۵ بر ۱۵ شد. امتیاز ۱۶ برای فرانسه ثبت شد و پیاتزا تقاضای وقت استراحت گرفت،