شوک بزرگ به آسیا/کره جنوبی زیر سایه حذف زودهنگام

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و آفریقای جنوبی از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر آفریقای جنوبی به پایان رسید. تاپلو ماسکو (۶۳) تک گل بازی را برای آفریقایی‌ها به ثمر رساند

دو تیم در حالی پا به این مسابقه گذاشتند که هر دو برای افزایش شانس صعود خود به مرحله حذفی به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند. کره جنوبی رقابت‌ها را با پیروزی امیدوارکننده آغاز کرده بود اما در دومین دیدار خود مقابل مکزیک شکست خورد تا برای صعود نیاز مبرمی به نتیجه‌گیری برابر نماینده آفریقا داشته باشد.

در سوی مقابل، آفریقای جنوبی نیز از دو مسابقه قبلی خود تنها یک امتیاز کسب کرده بود و می‌دانست که تنها راه حفظ امیدهایش، کسب پیروزی در این مسابقه حساس است.

بازی با احتیاط دو تیم آغاز شد اما آفریقای جنوبی به تدریج کنترل بیشتری روی جریان مسابقه پیدا کرد و با استفاده از اشتباهات حریف توانست به گل برتری دست پیدا کند. کره‌ای‌ها پس از دریافت گل تلاش زیادی برای بازگشت به مسابقه انجام دادند اما انسجام دفاعی آفریقای جنوبی مانع از رسیدن آنها به گل تساوی شد.

با این پیروزی، آفریقای جنوبی چهار امتیازی شد و در پایان مرحله گروهی با قرار گرفتن در رتبه دوم جدول گروه B پس از مکزیک، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

کره جنوبی نیز با سه امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار گرفت و حالا باید منتظر پایان مسابقات سایر گروه‌ها بماند تا مشخص شود آیا امتیازات این تیم برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر رده سوم کافی خواهد بود یا خیر.

در جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و در ۱۲ گروه برگزار می‌شود، علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برتر رده سوم نیز راهی مرحله حذفی خواهند شد؛ موضوعی که همچنان امیدهای کره جنوبی برای ادامه حضور در این رقابت‌ها را زنده نگه داشته است.