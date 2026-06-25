پیاتزا: برابر یک تیم باتجربه شکست خوردیم/ هم خوشحال هستم هم ناامید

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از شکست سه بر صفر شاگردان مقابل آمریکا در هفته دوم لیگ ‌ملت‌ها، اظهار داشت: می‌دانید، مقابل آمریکا شکست خوردیم. مقابل یک تیم باتجربه شکست خوردیم. به تیمی باختیم که هر زمان سرویس را در زمین خودشان در اختیار داشتند، توانستند بازی را ببرند. اما ما در دو ست در همان سطح آن‌ها بازی کردیم، قطعاً. حتی در ست سوم هم همین‌طور بود، به‌جز یک مقطع که میکا کریستنسن روی خط سرویس رفت و آنجا تفاوت زیادی را دیدیم.

وی با بیان اینکه در سایر لحظات، تیم ایران همواره در همان سطح آمریکا بازی کرد، تصریح کرد: البته اگر می‌خواهید تفاوت ایجاد کنید، باید برنده شوید؛ باید بتوانید بعضی از بازی‌های این‌چنینی را ببرید.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: از یک طرف خوشحالم، از طرف دیگر بسیار ناامید هستم، اما احساس من اهمیتی ندارد. ترجیح می‌دهم بازیکنان درک کنند که این فرصت وجود دارد که بهتر و بهتر و بهتر شوند.

وی تاکید کرد: در ست دوم نتیجه ۱۲–۸ بود، سپس میکا روی سرویس رفت، نتیجه ۱۲–۹ شد و بعد آن‌ها ۱۵–۱۳ جلو افتادند. بنابراین آن مقطع، نقطه سرنوشت‌ساز و تعیین‌کنندهٔ آن ست بود.