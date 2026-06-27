اعزام ۱۵۰ هزار داوطلب از سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، علی ثمره حسینی ظهر شنبه در نشست هماهنگی ستاد استانی تشییع رهبر شهید از برنامهریزی گسترده برای حضور مردم استان در مراسم تشییع شهید والامقام خبر داد و گفت: پیشبینی میشود حدود ۱۵۰ هزار نفر از سیستان و بلوچستان در این مراسم شرکت کنند و برای اعزام متمرکز آنان ۳۰۰ دستگاه اتوبوس سازماندهی شده است.
معاون هماهنگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد، ۱۴ کمیته تخصصی تشکیل شده و برنامهریزیها در شش محور شامل اعزام زائران، اسکان و پذیرایی، میزبانی از مهمانان خارجی، برپایی مواکب، برگزاری مراسم جاماندگان و فضاسازی محیطی در حال اجراست.
وی افزود: در بخش اعزام، پیشبینی حضور حدود ۱۵۰ هزار نفر از استان انجام شده که بخشی از آنان بهصورت متمرکز با ۳۰۰ دستگاه اتوبوس و سایر متقاضیان نیز بهصورت غیرمتمرکز اعزام خواهند شد.
ثمره با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای زائران گفت: ظرفیت اسکان و پذیرایی هزاران زائر در مشهد فراهم شده و برای میزبانی از ۵ هزار مهمان خارجی نیز برنامهریزی لازم صورت گرفته است.
وی همچنین از برپایی دو موکب بزرگ در شهرستان نیمروز و شهر مشهد خبر داد و افزود: همزمان، مراسم بزرگداشت و آیین جاماندگان در تمامی شهرستانها و مساجد استان برگزار خواهد شد و دستگاههای اجرایی نیز مأموریت یافتهاند فضاسازی محیطی متناسب با این رویداد را انجام دهند.
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