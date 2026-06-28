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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۱

ایران در رده دوم ناکام‌ها؛

طلسمی که با ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی هم نشکست/ قلعه‌نویی از همه بدتر باخت

طلسمی که با ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی هم نشکست/ قلعه‌نویی از همه بدتر باخت

تیم ملی فوتبال ایران با وجود جام جهانی ۴۸ تیمی هم به دور حذفی صعود نکرد تا یکی از ضعیف ترین نتایج تاریخ جام جهانی به نام ایران ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم ملی فوتبال ایران از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، یک آمار تلخ دیگر را در تاریخ فوتبال کشورمان ثبت کرد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با وجود افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم و بیشتر شدن سهمیه صعود به مرحله حذفی، نتوانستند از گروه خود صعود کنند تا هفتمین حذف ایران در مرحله گروهی جام جهانی به ثبت برسد.

ایران پیش از این نیز در جام‌های جهانی ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ موفق به عبور از مرحله گروهی نشده بود و حذف در جام جهانی ۲۰۲۶، این تعداد را به هفت دوره رساند.

ملی پوشان باتجربه ایران در حالی تیخوانای مکزیک و جام جهانی ۲۰۲۶ را به مقصد ایران ترک می کنند که امیر قلعه نویی در فوتبالی که از آن به عنوان شطرنج یاد کرده بود با تمام اما و اگرها مات شد تا حسرت بر دل علاقمندان فوتبال این خاک باقی بماند.

بر اساس آمار ادوار جام جهانی، تنها اسکاتلند با ۹ حذف در مرحله گروهی، عملکردی ضعیف‌تر از ایران در این زمینه داشته و تیم ملی کشورمان اکنون در رتبه دوم این جدول قرار گرفته است.

ناکامی ایران در شرایطی رقم خورد که برای نخستین بار جام جهانی با حضور ۴۸ تیم برگزار شد و تیم‌های بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته فرصت حضور در مرحله حذفی را داشتند، اما ملی‌پوشان ایران با سه تساوی برابر بلژیک، نیوزیلند و مصر و در نهایت به دلیل نتایج سایر گروه‌ها، از صعود بازماندند.

بدین ترتیب، افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی نیز نتوانست طلسم صعود ایران را بشکند و انتظار فوتبال ایران برای حضور در مراحل حذفی این رقابت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6872768

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    نظرات

    • مق IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      20 15
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      با تشکر از بازیکنان فعلی تمام تیم عوض شود و تیم بیست ساله ها جایگزین شود و به دست یک مربی پایه مانند کیروش بیست سال قبل سپرده بشود
    • آقا IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      14 45
      پاسخ
      ژنرال قلعه نویی تو عالی بودی
    • محمد گشول IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      9 27
      پاسخ
      این دورا ایران نباخت وحذف نشد بلکه دنیا بدنبال حذف آن بود وحذف اش کرد جون ملت ایران پای آرمان هایشان ایستادند ایران دراین جام هفت امتیازه شد اما دو گل را آفساید کردند که نبود و دو برد را مساوی وحذف کردند فیفا گل اول را عذر خواهی کرد ( گل به بلژیک ) گل دوم را هم در آینده عذر خواهی می‌کند (گل دوم به مصر ) ایران این دوره صعود با اقتداری داشت اما سیاست زدگی در ورزش جهان باعث شد حذف شود
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      18 22
      پاسخ
      کمی انصاف هم بد نیست عملکرد قلعه‌نویی بد است یا عملکرد کی روش با آنهمه امکانات و تدارکات شش گل از انگلیس خورده‌ اما قلعه‌نویی با بلژیک سوم جهان و دهم رده بندی فیفا مساوی کرده،،،اگر طارمی دقت نکرده پنالتی را گل نکرده مقصر قلعه‌نویی است،،،
      • محمد IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        18 7
        قلعه نویی همان تیم آماده ی کی‌روش رو تحویل گرفته اما قلعه نویی شجاعت و جسارت حمله را به تیم نداد آن هم در گروهی آسان
    • .... IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      22 8
      پاسخ
      سلام من به سهم خودم راضی نیستم حتی یک ریال به تیم ملی که سالیان ساله همش در جام جهانی بازنده تشریف میاره خرج شود .
    • بازنشسته IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      22 10
      پاسخ
      با تمام احترامی که برای امیر خان قائل هستم اما ایشان در حد تیم ملی نیست
    • رضا IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      14 13
      پاسخ
      درود به نظرم تیم ایران خیلی خوب بازی کرد تو این تورنمنت و درگیر وی آی آر و اتفاقات فوتبال شدند و حقشون صعود بود برخلاف دوره‌های قبل
    • حسین IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      11 4
      پاسخ
      نبردن سردار یعنی این تک ستاره ها گاهی ناجی می شوند
    • ولی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      5 3
      پاسخ
      بچه ها خوب بودن بجز طارمی،کلا گل زن برای تیم ملی نیست،رامین مدافع هست ولی دو گل و یه پاس گل داره،طارمی چی داره؟ یک پنالتی از دست رفته،4 سال تلاش تیم و دلخوشی مردم ایران

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