به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم ملی فوتبال ایران از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، یک آمار تلخ دیگر را در تاریخ فوتبال کشورمان ثبت کرد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با وجود افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم و بیشتر شدن سهمیه صعود به مرحله حذفی، نتوانستند از گروه خود صعود کنند تا هفتمین حذف ایران در مرحله گروهی جام جهانی به ثبت برسد.

ایران پیش از این نیز در جام‌های جهانی ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ موفق به عبور از مرحله گروهی نشده بود و حذف در جام جهانی ۲۰۲۶، این تعداد را به هفت دوره رساند.

ملی پوشان باتجربه ایران در حالی تیخوانای مکزیک و جام جهانی ۲۰۲۶ را به مقصد ایران ترک می کنند که امیر قلعه نویی در فوتبالی که از آن به عنوان شطرنج یاد کرده بود با تمام اما و اگرها مات شد تا حسرت بر دل علاقمندان فوتبال این خاک باقی بماند.

بر اساس آمار ادوار جام جهانی، تنها اسکاتلند با ۹ حذف در مرحله گروهی، عملکردی ضعیف‌تر از ایران در این زمینه داشته و تیم ملی کشورمان اکنون در رتبه دوم این جدول قرار گرفته است.

ناکامی ایران در شرایطی رقم خورد که برای نخستین بار جام جهانی با حضور ۴۸ تیم برگزار شد و تیم‌های بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته فرصت حضور در مرحله حذفی را داشتند، اما ملی‌پوشان ایران با سه تساوی برابر بلژیک، نیوزیلند و مصر و در نهایت به دلیل نتایج سایر گروه‌ها، از صعود بازماندند.

بدین ترتیب، افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی نیز نتوانست طلسم صعود ایران را بشکند و انتظار فوتبال ایران برای حضور در مراحل حذفی این رقابت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.