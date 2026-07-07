به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن، معاونان، مدیران ستادی و مدیرانکل راهآهن مناطق تهران، خراسان و قم، به صورت حضوری و برخط، در سالن جلسات ادارهکل راهآهن تهران برگزار شد.
میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن، در این نشست با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان راهآهن، شرکتهای حملونقل ریلی، پلیس راهآهن، حراست و بسیج راهآهن، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی تمامی بخشها برای ارائه خدمات مطلوب به عزاداران و زائران تأکید کرد.
وی خدمترسانی شایسته به مردم در ایام برگزاری مراسم را از مهمترین مأموریتهای راهآهن برشمرد و با تأکید بر آمادگی کامل بخشهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان ریلی و امکانات موجود برای پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضای سفر شد.
قائممقام مدیرعامل راهآهن از عرضه حداکثری بلیت قطارهای مسافری بینشهری و حومهای در سراسر کشور، بهویژه در محورهای تهران، قم و مشهد خبر داد و اعلام کرد: چهار رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران–مشهد و بالعکس نیز برای تسهیل جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم اختصاص یافته است.
وی از آمادهباش کامل ناوگان و شرکتهای حملونقل ریلی خبر داد و گفت: علاوه بر استفاده حداکثری از قطارهای برنامهای، ریلباسها نیز به عنوان ظرفیت پشتیبان در خطوط حومهای تهران آماده بهرهبرداری هستند تا در صورت افزایش تقاضا، خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
قائممقام مدیرعامل راهآهن، اجرای برنامههای فرهنگی در ایستگاهها و قطارها را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و افزود: سیاهپوش شدن ایستگاهها، برپایی محافل قرآنی، فضاسازی متناسب با ایام سوگواری، نصب تصاویر شهدا و مشارکت گسترده شرکتهای حملونقل ریلی در اجرای برنامههای فرهنگی ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، از دیگر اقدامات راهآهن در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است.
موسوی همچنین، حفظ ایمنی سیر و حرکت قطارها و تأمین امنیت شبکه ریلی را از مهمترین اولویتهای راهآهن عنوان کرد و بر آمادهسازی کامل ناوگان، انجام دقیق بازدیدهای فنی و تشدید مراقبتهای امنیتی در ایستگاهها، خطوط، پلها و تونلها با همکاری پلیس راهآهن، حراست و مدیران مناطق تأکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای ستاد برگزاری مراسم و مدیران حاضر، گزارشی از اقدامات انجامشده، روند اجرای برنامهها و آخرین وضعیت آمادگی حوزههای مختلف ارائه کردند. همچنین رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری نیز گزارشی از اقدامات و برنامههای شرکتهای حملونقل ریلی برای مشارکت در خدمترسانی به عزاداران و پشتیبانی از برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم وداع و تشییع ارائه کرد.
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