به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جایزه جهانی امام شهید(ره) شنبه ۲۰ تیرماه با حضور اصحاب رسانه در محل تالار شهید رحیمی حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس این جایزه، به تشریح اهداف، ابعاد بینالمللی و برنامههای پیشروی این رویداد پرداخت و از رونمایی ۱۱ جلد کتاب، معرفی شاعران برگزیده از ۱۰ کشور و برگزاری آیین اصلی جایزه در ۲۳ تیرماه خبر داد؛ او با اشاره به اهمیت بازتاب رسانهای دستاوردها و رویدادهای فرهنگی، اظهار کرد: بیان و تبیین یک دستاورد، گاه اهمیتی همسنگ خود آن دستاورد دارد و رسانهها در این زمینه نقشی تعیینکننده ایفا میکنند.
وی با اشاره به حضور مهمانانی از کشورهای مختلف در ایران و مشارکت نهادهای گوناگون فرهنگی و بینالمللی در این رویداد افزود: در گفتوگوهایی که با مهمانان خارجی داشتیم، آنان مراسم تشییع را رخدادی کمنظیر در تاریخ معاصر توصیف میکردند و از احساس عمیق خود نسبت به امام شهید سخن میگفتند؛ موضوعی که برای ما نیز از حیث گستره و عمق بازتابها قابل توجه بود.
رئیس جایزه جهانی امام شهید(ره) ادامه داد: برگزاری این جایزه را باید آغاز حرکتی برای تبیین مکتب امام شهید دانست؛ فرصتی تازه که برای معرفی عملی این مکتب و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، بهویژه شعر و ادبیات، فراهم شده است.
ایمانیپور با تأکید بر ابعاد گوناگون شخصیت رهبری تصریح کرد: شخصیت ایشان، شخصیتی جامع و چندوجهی است؛ از رهبری سیاسی و نظریهپردازی تا آیندهنگری، حکمت و توجه جدی به شعر و ادبیات. طبیعی است که برای معرفی چنین شخصیتی، باید از زبان هنر و ادبیات، بهویژه شعر، بهره گرفت؛ زیرا شعر یکی از بهترین مسیرها برای انتقال مفاهیم و حقایق است.
وی درباره برنامه اصلی این جایزه گفت: آیین جایزه جهانی امام شهید(ره) از ساعت ۹ تا ۱۲ روز ۲۳ تیرماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) و حسینیه الزهرا(س) برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به استقبال بینالمللی از این فراخوان اظهار داشت: شاعرانی از بیش از ۴۰ کشور در این رویداد مشارکت داشتهاند و در مجموع بیش از ۲ هزار قطعه شعر به دبیرخانه جایزه رسیده است. در این مراسم، بخشی از آثار ارائه و از مجموعهای از این اشعار رونمایی خواهد شد.
وی همچنین از معرفی شاعران برگزیده از ۱۰ کشور خبر داد و افزود: افزون بر آثاری که داوری شدهاند، اشعاری نیز در مراسم سالگرد ارائه خواهد شد. این جایزه نخستین دوره خود را تجربه میکند، اما بنا داریم آن را بهصورت سالانه و به شکل گردشی در کشورهای مختلف برگزار کنیم.
ایمانیپور در ادامه به آثار مکتوب این رویداد اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۱ جلد کتاب در این دوره آماده شده است. ۱۰ جلد از این آثار به اشعار اختصاص دارد و ۴۰ قطعه از اشعار نیز خوشنویسی شده که در قالب مجلدی دیگر منتشر خواهد شد.
وی درباره ترکیب این مجموعه توضیح داد: یک جلد به اشعار شاعران نوجوان ایرانی اختصاص دارد، یک جلد شامل اشعار شاعران افغانستانی است، دو جلد به شاعران عربزبان تعلق دارد و یک جلد نیز به آثار شاعرانی از دیگر کشورهای جهان از جمله در حوزههای اسپانیایی، انگلیسی و چینی اختصاص یافته است.
رئیس جایزه جهانی امام شهید(ره) همچنین از اجرای برنامههای جنبی در مراسم اختتامیه خبر داد و گفت: ۱۴ نفر از برگزیدگان ایرانی در این مراسم روی صحنه خواهند آمد و جوایز خود را دریافت خواهند کرد. همچنین با همکاری برخی نهادها، از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، زمینه حضور ۱۰۰ شاعر در برنامههای مرتبط، از جمله مراسم اربعین، فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به بازتابهای بینالمللی این رویداد افزود: در خارج از کشور نیز اتفاقات مهمی در قالب نشستها، تجمعات و برنامههای فرهنگی به زبانهای مختلف برای معرفی شخصیت امام شهید برگزار شده و تلاش شده است این چهره بهدرستی به افکار عمومی جهانی معرفی شود.
ایمانیپور در پایان سخنان خود از دستاندرکاران برگزاری این جایزه قدردانی کرد و بهطور ویژه از علیرضا قزوه بهعنوان یکی از چهرههای مؤثر در شکلگیری محتوایی این رویداد نام برد.
شعر، سرمایه ملی و یکی از مهمترین راههای تبیین شخصیت امام شهید است
در ادامه این نشست، علیرضا قزوه، شاعر، با اشاره به نسبت نزدیک امام شهید با رسانه، ادبیات و شعر گفت: یکی از نکاتی که کمتر به آن اشاره شده، سابقه مطبوعاتی و رسانهای امام شهید است. ایشان در دورهای مسئولیت روزنامه جمهوری اسلامی را برعهده داشتند و پیگیر جدی مطالب، بهویژه در حوزه فرهنگی و ادبی بودند.
وی افزود: اینکه هم امام راحل و هم امام شهید با ادبیات و شعر مأنوس بودهاند، نشان میدهد انقلاب اسلامی، انقلابی عمیقاً فرهنگی و ادبی است و این ویژگی آن را از بسیاری از انقلابهای دیگر متمایز میکند.
قزوه با اشاره به توجه ویژه امام شهید به شعر اظهار کرد: ایشان بارها تأکید کرده بودند که شعر، سرمایه ملی است و هر هزینهای که برای شعر و ادبیات صرف شود، در واقع سرمایهگذاری ثمربخش فرهنگی است.
این شاعر در ادامه با اشاره به تجربههای پیشین خود در گردآوری اشعار مربوط به امام راحل، گفت: پس از ارتحال امام خمینی(ره) نیز مجموعههایی از اشعار شاعران ایران و جهان گردآوری شد، اما طبیعی است که در روزگار کنونی به دلیل گسترش ارتباطات، دامنه مشارکت جهانی در این حوزه بیشتر شده است.
وی با اشاره به مشارکت چشمگیر شاعران کشورهای مختلف در این رویداد تصریح کرد: شاعران افغانستان، عراق، لبنان، یمن، پاکستان، هند و بسیاری دیگر از کشورها حضوری جدی و مؤثر در این جریان داشتهاند. بهویژه شاعران افغانستان در این مسیر نقش پررنگی ایفا کردند.
قزوه با بیان اینکه بیش از ۲ هزار قطعه شعر تنها در بخش فارسی دریافت شده است، افزود: با وجود محدودیت زمانی، تلاش شد مجموعه آثار در اسرع وقت آمادهسازی و منتشر شود و اکنون ۱۰ جلد کتاب شعر با استانداردهای نشر آماده رونمایی شده است.
وی همچنین به روند داوری آثار اشاره کرد و گفت: حدود ۱۶ نفر در بخشهای مختلف این پروژه همکاری داشتند و در بخش شعر فارسی، جلسات متعددی برای خوانش، انتخاب و داوری آثار برگزار شد. ویراستاری این اشعار نیز با همکاری محمدکاظم کاظمی انجام شده است.
قزوه در پایان با قدردانی از همراهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر نهادهای همکار، ابراز امیدواری کرد برنامه نهایی جایزه جهانی امام شهید(ره) متناسب با جایگاه و شأن این شخصیت برگزار شود.
ظرفیتسازی برای هنرهای تجسمی در آینده
حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست با اشاره به سرعت عمل در برنامهریزی برای این رویداد گفت: با وجود محدودیت زمانی پس از شهادت امام شهید، این نخستین برنامه بینالمللی است که با این کیفیت و گستردگی برای تبیین شخصیت ادبی ایشان برگزار میشود. به اعتقاد ما، برکت خون این شهید والامقام موجب شد تا این پروژه بزرگ در بازه زمانی کوتاه به سرانجام برسد.
وی افزود: این ابتکار عمل، تنها به حوزه شعر محدود نخواهد ماند؛ چرا که شخصیت چندبعدی امام شهید، ظرفیت پرداختن به سایر حوزههای هنری از جمله خوشنویسی، نقاشی و هنرهای تجسمی را نیز دارد و امیدواریم در دورههای آتی به این حوزهها نیز ورود کنیم.
همچنین اعلام شد آیین جایزه جهانی امام شهید(ره) روز سهشنبه، ۲۳ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در حسینیه الزهرا(س) مجتمع امام خمینی(ره) با حضور جمعی از مسئولان، شاعران برجسته داخلی و خارجی و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
نشست خبری جایزه جهانی امام شهید(ره) در حالی برگزار شد که مسئولان و دستاندرکاران این رویداد، از آن بهعنوان آغازی برای شکلدهی به یک جریان فرهنگی و ادبی در سطح بینالمللی یاد کردند؛ جریانی که بنا دارد با تکیه بر شعر، ادبیات و هنر، به معرفی ابعاد شخصیتی و مکتبی امام شهید بپردازد. رونمایی از ۱۱ جلد کتاب، معرفی برگزیدگان ۱۰ کشور و برنامهریزی برای تداوم سالانه این جایزه، از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در پایان جلسه حاضران به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند؛ علیرضا قزوه و ایمانی پور توضیح دادند که ترجمه و گردآوری اشعار با اتکا به مترجمان و شاعران متخصص انجام شده و از ابزارهای ترجمه ماشینی یا هوش مصنوعی استفاده نشده است. به گفته آنان، فراخوان جشنواره از طریق رسانهها، نمایندگیهای فرهنگی و شبکههای مجازی شاعران در کشورهای مختلف منتشر شده و داوری آثار نیز بهصورت بینام و در چندین جلسه تخصصی انجام گرفته است.
همچنین ایمانی پور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مضمون اشعار گفت: اشعار فقط سوگنامه نیستند، بلکه ابعاد مختلف شخصیت امام شهید را نیز پوشش میدهند، مضامی اشعار سوگ، حماسه، معرفی شخصیت، گفتمان و مکتب و تمدن نوین اسلامی هستند.
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