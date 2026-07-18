به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این رویداد، نخستین دوره مسابقات Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) را رقم زد که یک مسابقه مبارزه آزاد برای روبات‌های انسان‌نمای تمام‌قد است و توسط شرکت EngineAI برگزار می‌شود.

روبات هایی دراین مسابقه شرکت کردند که مشت و لگد زدند و حرکات بازیابی تعادل را انجام می‌دادند برخی از آنها با وجود از دست دادن سر در طول مبارزات همچنان به فعالیت ادامه می‌دادند که نشان‌دهنده پیشرفت در تحرک، تعادل و مقاومت در برابر ضربه روبات‌ها در شرایط رقابتی است.

شرکت EngineAI در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی ازروبات انسان نمای رزمی T800 با ابعاد یک انسان رونمایی و آن را به عنوان پلتفرمی برای نمایش مبارزات کنترل شده روبات ها در آینده معرفی کرد.

این روبات با ۱۷۳ سانتیمتر قد و ۷۵ کیلوگرم وزن مجهز به باتری است و ۲۹ درجه آزادی حرکت در تمام بدن خود و هفت درجه آزادی حرکت در هریک از دستانش دارد.این روبات با پنل های آلومینیومی گرید هوانوردی ساخته شده است. همچنین ابزار دارای سیستم خنک کننده درمفاصل پاهایش است که به آن امکان می دهد چهارساعت مداوم عملیات هایی با شدت بالا را انجام دهد.

در کنار این موارد روبات مجهز به سیستم ادراک چند ماژولی است که LiDAR ۳۶۰ درجه، حسگرهای بصری و پردازش محیطی چند میلیونم ثانیه ای برای ردیابی موانع و ناوبری است.

به این ترتیب چین میزبان نخستین مبارزات آزاد روبات های انسان نما شد که در آن روبات هایی در مقیاس کامل به یکدیگر مشت و لگد می زدند و مانورهایی در مقابل تماشاچیان انجام می دادند.

در کل ۳۲ تیم از سراسر جهان در این مبارزات شرکت کردند و تمام رقبا از پلتفرم روبات انسان نمای استاندارد T800 شرکت مذکور استفاده کردند.

روبات T800 این شرکت طوری طراحی شده تا هم اندازه و هم وزن یک انسان بزرگسال باشد. روبات مذکور می تواند حرکات رزمی پیشرفته ازجمله آپرکات (ضربه از پایین به بالا)، لگدهای چرخشی و بازیابی سریع تعادل پس از زمین خوردن را اجرا کند. این ابزار همچنین به سیستم های کنترل وضعیت بدنی، ادراک پویا و جذب ضربه مجهز است که به آن امکان می‌دهند در طول مسابقات پرفشار، ضمن حفظ تعادل، در برابر ضربات مکرر مقاومت کند.

یکی از دراماتیک ترین لحظات این تورنمنت زمانی رخ داد که روبات پس از ضربه ای قدرتمند سر خود را از دست داد اما با وجود از بین رفتن سیستم های حسگری که در سر آن نصب شده اند، با استفاده از سیستم های کنترل نصب شده در قفسه سینه اش به مبارزه ادامه داد، مشت زد و ضربات را جذب کرد. به گفته برگزار کنندگان، این رویداد دوام ساختاری و انعطاف‌پذیری روبات را در شرایط رزمی نشان داد.

برخلاف ورزش‌های رزمی سنتی، این مسابقه به گونه‌ای طراحی شده بود که طیف وسیع‌تری از قابلیت‌های روباتیک را ارزیابی کند، نه اینکه صرفاً از طریق ناک‌اوت برنده را تعیین کند. روبات‌ها بر اساس دقت ضربه موثر، پایداری بدن، عملکرد دفاعی و گریز و دوام کلی در طول هر مسابقه ارزیابی شدند.