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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

هشدار به ترامپ و هگست درباره کمبود تسلیحات در جنگ با ایران

هشدار به ترامپ و هگست درباره کمبود تسلیحات در جنگ با ایران

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگوهای خصوصی به وزیر جنگ کشورش و ترامپ هشدار داد که کمبود موشک‌های رهگیر می‌تواند توانایی حفاظت از نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در منطقه را مختل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آکسیوس، ۲ منبع آگاه از مواضع دریادار «برد کوپر» فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام اعلام کردند که وی توصیه کرد کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا این اقدام به سقف کارایی خود رسیده است.

به گفته این منابع، این اقدام، اذعان مشاوران نظامی و غیرنظامی رئیس‌ جمهور ترامپ به این واقعیت بود که اقدام نظامی به‌ ویژه عملیات متکی بر نیروی هوایی، محدودیت‌ هایی در دستیابی به اهداف دارد.

به گزارش آکسیوس، منابع خبری اعلام کردند که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگوهای خصوصی به پیت هگست وزیر جنگ این کشور و دونالد ترامپ هشدار داده است که کمبود موشک‌های رهگیر پدافند هوایی می‌تواند توانایی حفاظت از نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در منطقه را مختل کند.

کد مطلب 6900059

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
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      کشورهای دیگر رو وارد جنگ میکنند مثله کویت وبحرین وامارات

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