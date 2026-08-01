استقبال AFC از تصمیم فیفا برای عدم اجرای پروژه جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی از سوی جیانی اینفانتینو مبنی بر عدم اجرا کردن پروژه «FIFA Forward Enterprise»، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC با صدور پیامی از این موضوع استقابل کرد.
رئیس AFC ابراز امیدواری کرد که از این پس، هر طرحی که میتواند بر آینده فوتبال جهان تأثیر بگذارد، پیش از اجرا بهموقع، شفاف و بهصورت مؤثر با کنفدراسیونها، شورای فیفا، فدراسیونهای عضو و سایر ذینفعان مطرح و درباره آن گفتگو شود.
او گفت: آینده فوتبال جهان باید همواره از طریق مشورت صحیح، گفتوگوی جمعی و احترام به ساختارهای حکمرانی و مدیریتی تثبیتشده فوتبال شکل بگیرد.
شیخ سلمان همچنین تأکید کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا آماده است از هر ابتکاری که به تقویت وحدت خانواده فوتبال، تداوم رشد این ورزش در سراسر جهان و ایجاد منافع واقعی برای همه ذینفعان منجر شود، حمایت کند.
رئیس AFC در ادامه از فدراسیونهای عضو این کنفدراسیون بابت صبوری، همبستگی و اتحادشان قدردانی کرد و گفت: به خود میبالم که تمامی فدراسیونهای عضو AFC در کنار یکدیگر ایستادند و مسئولیت پیگیری این موضوع مهم را که با آینده حکمرانی فوتبال جهان ارتباط دارد، به کنفدراسیون فوتبال آسیا سپردند. از صبوری، همبستگی و اتحاد آنها سپاسگزارم و اطمینان میدهم که AFC همواره در راستای حفظ منافع اعضای خود عمل خواهد کرد.
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