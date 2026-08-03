به گزارش خبرنگار مهر، به نظر میرسد مشکلات حقوقی باشگاه استقلال وارد مرحله تازهای شده و آبیپوشان علاوه بر بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، با پروندههای جدیدی نیز روبهرو هستند؛ موضوعی که میتواند شرایط این باشگاه را بیش از پیش پیچیده کند. پنجره نقلوانتقالاتی استقلال همچنان به دلیل پروندههای مالی و بدهیهای گذشته بسته است و مدیران این باشگاه برای باز کردن آن باید مطالبات شاکیان را پرداخت یا با آنها به توافق برسند.
موسی جنپو، جوئل کوجو و ریکاردو ساپینتو از جمله افرادی هستند که طی ماه های اخیر شکایت خود را علیه باشگاه استقلال مطرح کردهاند و این پروندهها میتواند بار حقوقی جدیدی را به آبیپوشان تحمیل کند.
این پایان ماجرا نیست؛ چرا که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات مدیران استقلال با آنتونیو آدان، داکنز نازون و منیر الحدادی، احتمال ثبت شکایت این سه نفر نیز وجود دارد. اتفاقی که در صورت وقوع، تعداد پروندههای حقوقی استقلال را افزایش داده و فشار مضاعفی را بر مدیران باشگاه وارد خواهد کرد.
مدیران استقلال در هفتههای اخیر تلاش کردهاند بخشی از مشکلات مالی و حقوقی باشگاه را برطرف کنند اما افزایش تعداد پروندهها و احتمال اضافه شدن شاکیان جدید، کار آنها را برای خروج از این وضعیت دشوارتر کرده است.
در شرایطی که استقلال برای تقویت فهرست خود در فصل جدید نیاز مبرمی به باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی دارد، ادامه روند فعلی و افزایش پروندههای حقوقی میتواند روند نقلوانتقالات این تیم را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد و برنامههای کادر فنی را با چالش جدی مواجه کند. حال باید دید مدیران باشگاه در روزهای آینده موفق خواهند شد با برخی از طلبکاران و بازیکنان مدنظر به توافق برسند یا اینکه موج جدید شکایتها، بحران حقوقی استقلال را وارد مرحلهای پیچیدهتر خواهد کرد.
نظر شما