به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ با ورزشگاههای مملو از تماشاگر، رکوردهای جدید در جذب مخاطب و درآمد تاریخی برای فیفا به پایان رسید، اما چند هفته پس از برگزاری این رقابتها، اختلاف تازهای میان نهاد حاکم بر فوتبال جهان و شهرهای میزبان آمریکایی شکل گرفته است.
چندین شهر میزبان جام جهانی در آمریکا همچنان در انتظار دریافت مبلغی هستند که فیفا وعده پرداخت آن را داده بود. بر اساس گزارش رسانه The Athletic، مسئولان کمیتههای برگزاری محلی اعلام کردهاند مدیران ارشد فیفا در جریان آمادهسازی مسابقات به آنها وعده داده بودند که هر شهر میزبان یک میلیون دلار برای اجرای پروژههای پس از جام جهانی دریافت خواهد کرد، اما تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است.
این وعده شامل ۱۱ شهر میزبان آمریکا یعنی سیاتل، منطقه خلیج سانفرانسیسکو، لسآنجلس، دالاس، هیوستون، کانزاسسیتی، آتلانتا، فیلادلفیا، نیویورک - نیوجرسی، میامی و بوستون میشد.
مسئولان این شهرها معتقدند با توجه به هزینههای سنگینی که برای برگزاری مسابقات، تأمین امنیت، حملونقل، زیرساختها و مسائل لجستیکی متحمل شدهاند، پرداخت این کمک مالی از سوی فیفا اهمیت زیادی دارد.
این اختلاف در شرایطی ایجاد شده که فیفا از نظر درآمدهای تجاری، تبلیغاتی و حق پخش، جام جهانی ۲۰۲۶ را یکی از موفقترین دورههای تاریخ خود توصیف کرده است. با این حال، برخی شهرهای میزبان معتقدند بخش قابل توجهی از هزینههای برگزاری را بدون دریافت حمایت مالی وعده دادهشده متحمل شدهاند.
در حال حاضر فیفا هنوز زمان مشخصی برای پرداخت این مبالغ اعلام نکرده و همین موضوع باعث افزایش نگرانی و نارضایتی میان مسئولان شهرهای میزبان شده است. این مسئله در شرایطی مطرح میشود که فیفا و جیانی اینفانتینو نیز به تازگی به دلیل طرحهای اقتصادی و مدیریتی بحثبرانگیز، با انتقادهای گستردهای روبهرو شدهاند.
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