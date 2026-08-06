اینفانتینو زیر بار استعفا نرفت/ پیشنهاد فینال جام جهانی در مراکش

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فشارها بر «جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) طی روزهای اخیر افزایش یافته، او در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرده است که قصد استعفا ندارد و همچنان به فعالیتش در رأس این نهاد ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش روزنامه The Times، اینفانتینو در نشست بحرانی که روز گذشته چهارشنبه ۱۴ مرداد در شهر رباط مراکش برگزار شد، ضمن عذرخواهی از اعضای حاضر بابت حواشی و بحران‌های اخیر، تأکید کرد که برای عبور فیفا از شرایط کنونی مبارزه خواهد کرد و کناره‌گیری را راه‌حل مناسبی نمی‌داند.

در این جلسه که با حضور مقامات ارشد فوتبال برگزار شد، رئیس فیفا در تلاش برای جلب حمایت اعضا، پیشنهاد داد که دیدار فینال جام جهانی ۲۰۳۰ در کشور مراکش برگزار شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که رقابت‌های جام جهانی ۲۰۳۰ قرار است به میزبانی مشترک مراکش، اسپانیا و پرتغال برگزار شود و گفته می‌شود این اقدام با هدف افزایش حمایت کشورهای عضو از ادامه ریاست اینفانتینو صورت گرفته است.

رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند که اینفانتینو در روزهای اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی برخی مدیران فوتبال و اعضای فیفا مواجه شده و فشارها برای کناره‌گیری او افزایش یافته است، اما رئیس فیفا با رد این درخواست‌ها اعلام کرده که به مأموریت خود ادامه خواهد داد.

اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در پایان نشست رباط بار دیگر بر تعهد خود برای حفظ ثبات در فوتبال جهان تأکید کرد و از اعضای فیفا خواست با اتحاد، این نهاد را از بحران فعلی عبور دهند.