کمبود ذخایر تسلیحات دفاعی آمریکا؛ چرا ترامپ مقابل ایران عقب نشست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی فاش کرد که ارتش آمریکا «تقریباً تمامی» ذخایر موشکهای دوربرد نقطهزن خود، شامل سامانههای ATACMS و PrSM را در جریان جنگ پنجماهه علیه ایران مصرف کرده است. سه منبع آگاه تأکید کردند که این کاهش چشمگیر، زنگ خطر جدی را درباره آمادگی نظامی واشنگتن برای رویاروییهای آتی به صدا درآورده است. هر یک از این موشکها بیش از یک میلیون دلار هزینه دارد و به نیروها اجازه میدهد اهداف را از فاصله ایمن مورد اصابت قرار دهند.
این گزارش میافزاید که ذخایر تسلیحات دفاعی نیز به شدت تحلیل رفته است. تحلیل مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) که با دادههای داخلی ارتش آمریکا مطابقت دارد، نشان میدهد که حدود ۶۵ درصد از رهگیرهای پاتریوت و ۳۸ درصد از رهگیرهای تاد (THAAD) مصرف شده است. همچنین آمریکا «کمی کمتر از نیمی» از ذخیره جهانی موشکهای کروز تاماهاوک خود را از دست داده است. ترامپ در واکنش مدعی شد که آمریکا «بیش از هر کس دیگری در جهان مهمات دارد» و شرکتهای دفاعی در حال تولید بیسابقه هستند.
رویترز به نقل از منابع خود تصریح میکند که فرماندهان نظامی هفتههاست به رئیسجمهور درباره کاهش ذخایر هشدار دادهاند و کاهش موشکهای ATACMS و PrSM نشاندهنده تصمیم دولت برای اجتناب از مأموریتهای پرخطرتر بمباران با هواپیماهای سرنشیندار است. تحلیلگران هشدار میدهند که این کاهش توان موشکی، قدرت بازدارندگی آمریکا در برابر رقبایی مانند چین و روسیه را محدود میکند. سخنگوی پنتاگون با لحنی دفاعی گفت: «ارتش آمریکا قدرتمندترین نیروی جهان است و همه چیز لازم برای اجرای عملیات در زمان و مکان مورد نظر رئیسجمهور را در اختیار دارد.» اما منابع داخلی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند پیامدهای راهبردی جبرانناپذیری داشته باشد.
روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی به قلم جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین دولت ترامپ، نوشت که عقبنشینیهای مکرر کاخ سفید در قبال ایران نشان میدهد که «استراتژی» واشنگتن تقریباً به طور کامل محو شده است. بولتون با اشاره به اینکه ترامپ در عرض ۳۶ ساعت از تهدید به «ضربه زدن بسیار سخت» به ایران، به استقبال از توافق روی آورد، این رویکرد را «حتی به زحمت واجد شرایط تاکتیک بودن» نیز ندانست و صراحتاً خواهان نابودی یا فلج کردن حکومت ایران و تداوم آنچه در فوریه آغاز شد، گردید.
به ادعای بولتون، جنگهای ایران و اوکراین همواره درهمتنیده بودهاند و محور «شی-پوتین» شامل چین، روسیه و نیروهای نیابتیشان چون ایران، بلاروس و کره شمالی، «بالقوه خطرناکترین سناریو» را تشکیل میدهند. وی با اشاره به ورود عربستان، بحرین، کویت و امارات به ائتلاف تحت رهبری آمریکا، گسترش درگیریها به دریای سرخ توسط انصارالله یمن، و حمله پهپادی به بندر دمیاط مصر، هشدار داد که «جنگ گستردهتر» از مدتها پیش آغاز شده است.
بولتون همچنین از دولت خواست تا ضمن مهار روسیه در اوکراین و افزایش بازدارندگی علیه چین، بر نابودی حکومت ایران متمرکز شود. او هشدار داد که شکست ترامپ در بازگشایی تنگه هرمز، مشکلات انتخاباتی او را در نوامبر به شدت تشدید خواهد کرد.
رسانه های چین و روسیه
راشا تودی در گزارشی با عنوان «جنگ کثیف کییف جهانی شده است» نوشت که حمله پهپادی ۲۵ ژوئیه به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، نشاندهنده گسترش دامنه عملیات اوکراین به فراتر از میدان نبرد با روسیه و ورود به عرصه تقابل با ایران است. در این حمله یک ملوان کشته و یک نفر دیگر زخمی شد و تهران با احضار کاردار اوکراین، این اقدام را تجاوزکارانه خواند و خواستار پاسخگویی و جبران خسارت شد.
گزارش میافزاید که مقامهای اوکراینی ابتدا این عملیات را حمله به کشتی حامل محموله نظامی مرتبط با ایران توصیف کردند، اما پس از واکنش تهران، وزارت خارجه اوکراین مدعی شد هدف قرار گرفتن کشتی غیرعمدی بوده و مذاکرات درباره پرداخت غرامت آغاز شده است. نویسنده این تغییر موضع را تلاشی برای بهرهبرداری تبلیغاتی از عملیات، بدون پذیرش مسئولیت پیامدهای آن ارزیابی میکند.
به ادعای این گزارش، حمله به کشتی ایرانی بخشی از راهبرد گستردهتر کییف برای اثبات توانایی خود در اجرای عملیات برونمرزی و جلب حمایت بیشتر آمریکا و متحدان غربی است.
نویسنده با اشاره به گزارشهایی درباره بازداشت افراد مرتبط با اوکراین در عراق، همکاری ادعایی با گروههای مسلح در مالی و سوریه و انتقال دانش پهپادی به برخی بازیگران منطقه، مدعی است اوکراین میکوشد خود را به عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با رقبای واشنگتن، از جمله ایران، معرفی کند.
راشا تودی همچنین به توافقهای دفاعی اوکراین با برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ اشاره کرده و مینویسد کییف با ارائه تجربه خود در مقابله با پهپادها و موشکهای ایرانی، در پی جذب سرمایه، قراردادهای نظامی و ادامه دریافت تسلیحات غربی است.
به باور نویسنده، حمله به کشتی ایرانی نیز در همین چارچوب و با هدف نمایش همسویی با سیاستهای آمریکا علیه ایران انجام شده است،
خبرگزاری شینهوا گزارش داد که قطر از ادامه تلاشهای میانجیگری میان ایران و آمریکا خبر داده و اعلام کرده است پیشنویس یک توافق احتمالی همچنان میان دو طرف در حال تبادل است.
مشاور نخستوزیر و سخنگوی وزارت خارجه قطر، در نشست خبری هفتگی خود گفت روند میانجیگری با مشارکت همه طرفها ادامه دارد و مذاکرات به «مراحل بسیار پیشرفته» رسیده است. به گفته الانصاری، قطر، پاکستان و عمان بهطور هماهنگ برای تسهیل تماسهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن همکاری میکنند. او تأکید کرد که هدف مشترک کشورهای منطقه جلوگیری از تشدید تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه ازسرگیری مسیر دیپلماسی است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به اهمیت ثبات منطقه گفت هیچیک از میانجیها خواهان افزایش تنش نیستند و تلاشها بر دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک کوتاهمدت متمرکز شده است؛ راهحلی که بتواند مذاکرات میان ایران و آمریکا را دوباره آغاز کند. الانصاری در عین حال اظهار داشت که در حال حاضر هیچ گفتوگوی مستقیم برنامهریزیشدهای میان تهران و واشنگتن وجود ندارد، اما ابراز امیدواری کرد که با پیشرفت روند میانجیگری، مذاکرات مستقیم نیز از سر گرفته شود. او افزود هنوز نمیتوان زمان مشخصی برای دستیابی به توافق نهایی تعیین کرد، اما رایزنیها هم۹چنان با هدف رسیدن به یک توافق جامع ادامه دارد.
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