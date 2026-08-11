اسامی داوران هفته نخست لیگ بیست و ششم فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بازی های هفته نخست لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵

* تراکتور - پیکان داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور و شبیر بهروزی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: حامد سیری

* خیبر خرم آباد - فجر سپاسی شیراز داور: وحید کاظمی کمک ها: علی اکبر نوری، مرتضی یوسف شهریاری و رسول اولیایی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: امیر ایار کمک: محمدعلی صلاحی

* استقلال تهران - مس شهربابک داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبداللهی، وحید سیفی و حسین امیدی ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: میثم حیدری کمک: ایمان کهیش

* استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک داور: احمد محمدی کمک ها: رضا حیدری، امین قدیری و مهرداد خسروی ناظر: رسول فروغی داور VAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی

* چادرملو اردکان - سپاهان اصفهان داور: امیر عرب براقی کمک ها: فرهاد مروجی، حامد صفایی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: حسین زمانی کمک: امیرمحمد داودزاده

* گل گهر سیرجان - نساجی مازندران داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، محسن سلطانی و غلامرضا ادیبی ناظر: سعید علینژادیان داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: علیرضا مرادی

شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵

* شمس آذر قزوین - پرسپولیس داور: بیژن حیدری کمک ها: محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده، شاهین یزدانی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: فرهاد امینی

* ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و هادی علی نیافر ناظر: حیدر شکور داور VAR : علی سام کمک: میثم صفاری

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی داور: حسن اکرمی کمک ها: علی احمدی، صادق رستمی، میثم عباسپور ناظر: نادر جعفری داور VAR: محمدرضا تارخ کمک : مسعود حقیقی