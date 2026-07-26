شروع ناامیدکننده لخ پوزنان و صیادمنش در اکستراکلاسا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان در هفته اول لیگ اکستراکلاسا شامگاه شنبه ۳ مرداد رو در روی تیم کراکویا قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. لخ پوزنان در حالی به تساوی رسید که به عنوان مدعی قهرمانی پا به فصل جدید گذاشته است.

رسانه «sportowy-poznan» در خبری به این بازی پرداخت و نوشت: تیم فوتبال لخ پوزنان برای دومین فصل متوالی نتوانست لیگ برتر لهستان (اکستراکلاسا) را با پیروزی آغاز کند. قهرمان فصل گذشته فوتبال لهستان در دیدار هفته نخست برابر کراکوویا به تساوی رضایت داد؛ تیمی که بار دیگر راه مهار «کوله‌یورژ» را پیدا کرد.

این بار لخ پوزنان توانست از شکست فرار کند، اما تساوی بدون گل برابر کراکوویا نه بازیکنان این تیم را راضی کرد و نه هوادارانی را که انتظار شروعی قدرتمند در فصل جدید داشتند.

در ادامه این رسانه اقدام به نمره دادن به بازیکنان لخ پوزنان کرد که با توجه به حضور کوتاه اللهیار صیادمنش (۸ دقیقه) در زمین بازی او را مورد ارزیابی قرار نداد.

لازم به ذکر است که سرمربی لخ پوزنان پیش از این بازی اعلام کرده بود که صیادمنش حتی آمادگی حضور ۳۰ دقیقه ای در زمین بازی را هم ندارد.