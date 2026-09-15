به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از امروز سه شنبه ۲۴ شهریور برای تیم فوتبال گل‌گهر ایران آغاز می‌شود؛ تیمی که برای نخستین بار در تاریخ خود در یک رقابت رسمی باشگاهی در سطح قاره آسیا حضور پیدا می‌کند و در اولین آزمون بین‌المللی خود باید برابر الجزیره امارات قرار بگیرد.

این دیدار از ساعت ۱۷:۱۵ فردا سه‌شنبه ۲۵ شهریور به وقت ایران در ورزشگاه هیسور سنترال شهر تاجیکستان برگزار خواهد شد. گل‌گهر به دلیل محرومیت نمایندگان ایران از میزبانی در داخل کشور، تاجیکستان را به‌عنوان محل برگزاری دیدارهای خانگی خود در این رقابت‌ها انتخاب کرده است.

اولین تجربه آسیایی گل‌گهر

گل‌گهر در شرایطی وارد لیگ قهرمانان آسیا ۲ شده که حضور این تیم در رقابت‌های قاره‌ای در ابتدا با حواشی زیادی همراه بود. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار بود چادرملو اردکان به‌عنوان نماینده ایران در این مسابقات حضور پیدا کند، اما اشتباه صورت‌گرفته از سوی هدایت ممبینی دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال، در معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث شد گل‌گهر همچنان سهمیه حضور در این مسابقات را حفظ کند.

در ادامه تلاش‌هایی برای تغییر نماینده ایران انجام شد، اما با توجه به معرفی قبلی گل‌گهر به AFC، این تغییر امکان‌پذیر نشد و در نهایت تیم سیرجانی به‌عنوان نماینده فوتبال ایران راهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شد.

به این ترتیب، گل‌گهر برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه یک مسابقه رسمی آسیایی را تجربه خواهد کرد و حالا شاگردان سیدمهدی رحمتی امیدوارند این اتفاق تاریخی را با کسب نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنند.

رحمتی؛ دومین تجربه آسیایی روی نیمکت

سیدمهدی رحمتی در حالی برای نخستین بار گل‌گهر را در یک مسابقه آسیایی هدایت می‌کند که پیش از این تجربه حضور در رقابت‌های قاره‌ای را روی نیمکت نساجی مازندران داشته است.

رحمتی حالا در دومین تجربه آسیایی دوران مربیگری خود، مسئولیت هدایت تیمی را بر عهده دارد که برای اولین بار در سطح قاره به میدان می‌رود و همین موضوع می‌تواند اهمیت تجربه او را در این مسابقه افزایش دهد.

گل‌گهر در فصل جدید لیگ برتر نیز نتایج قابل قبولی کسب کرده و با هدایت رحمتی تلاش می‌کند در کنار رقابت در لیگ داخلی، در نخستین حضور آسیایی خود نیز به مرحله حذفی برسد.

الجزیره؛ حریفی قدرتمند از امارات

در سوی مقابل، الجزیره امارات قرار دارد؛ تیمی که در سال‌های اخیر یکی از باشگاه‌های مطرح فوتبال این کشور بوده و فصل جدید را نیز با شرایط خوبی آغاز کرده است.

الجزیره در هفته‌های ابتدایی لیگ امارات نتایج خوبی به دست آورده و با اتکا به بازیکنان باتجربه و خارجی خود، یکی از تیم‌های قابل توجه گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ محسوب می‌شود.

محمد الننی هافبک مصری سابق آرسنال، یکی از شناخته‌شده‌ترین بازیکنان الجزیره است که تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا را دارد. نبیل فکیر ستاره فرانسوی سابق لیون و رئال بتیس، نیز از دیگر بازیکنان مطرح این تیم به شمار می‌رود و می‌تواند یکی از مهره‌های تعیین‌کننده الجزیره در مسابقات آسیایی باشد. همچنین تالیسکا و مالکوم دو بازیکن برزیلی و خرید جدید الجزیره محسوب می شوند که به تقویت خط حمله این تیم کمک خواهند کرد.

الجزیره در خط دفاع نیز از بازیکنانی مانند ویلیان روچا بهره می‌برد و ترکیب این تیم از نظر تجربه و کیفیت فردی، آزمون دشواری را پیش روی گل‌گهر قرار خواهد داد.

جدایی بانزا در آستانه بازی با گل‌گهر

یکی از اتفاقات مهم در آستانه این مسابقه، جدایی سیمون بانزا از الجزیره است. مهاجم اهل جمهوری دموکراتیک کنگو که یکی از بازیکنان مهم خط حمله الجزیره بود، به صورت قرضی راهی پائوک یونان شد و به همین دلیل در دیدار برابر گل‌گهر حضور نخواهد داشت.

جدایی بانزا در فاصله کوتاهی تا مسابقه با گل‌گهر می‌تواند شرایط خط حمله الجزیره را تغییر دهد و این موضوع از جمله نکاتی است که نماینده ایران می‌تواند برای کاهش قدرت هجومی حریف روی آن حساب کند.

اولین تقابل گل‌گهر و الجزیره

گل‌گهر و الجزیره پیش از این مسابقه سابقه رویارویی رسمی با یکدیگر را نداشته‌اند و دیدار فردا نخستین تقابل دو تیم محسوب می‌شود.

دو تیم در گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار دارند و در کنار المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان برای صعود به مرحله بعد رقابت خواهند کرد. بنابراین کسب امتیاز در نخستین بازی می‌تواند اهمیت زیادی در ادامه مسیر داشته باشد.

گل‌گهر با انگیزه‌ای تاریخی و برای ثبت نخستین برد آسیایی خود وارد زمین خواهد شد و الجزیره نیز تلاش می‌کند با تکیه بر تجربه بازیکنانش، شروع قدرتمندی در این رقابت‌ها داشته باشد.