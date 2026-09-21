به گزارش خبرنگار مهر، جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از پیروزی تیم ملی مقابل اندونزی در آخرین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: امروز در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل اندونزی قرار گرفتیم تیمی بسیار خوب که از تکنیک و سرعت بالایی برخوردار است و به نظر من تیمی آینده‌دار محسوب می‌شود.

وی افزود: بچه‌ها می‌توانستند این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند. در این دیدار دو برد را نیما به دست آورد و برد سوم را نیز نوشاد کسب کرد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران درباره عملکرد آرین غفاری در این دیدار گفت: حضور در نخستین بازی در بازی‌های آسیایی قطعاً شرایط سختی دارد. آرین هم برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می‌کند و اولین بار بود که در این رقابت‌ها پشت میز می‌رفت.

لطف‌الله‌نسبی ادامه داد: با این حال، با وجود اینکه بازی را واگذار کرد عملکرد خوبی داشت و در نهایت توانستیم نتیجه را به نفع خودمان رقم بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: با این نتیجه به عنوان تیم اول گروه به مرحله حذفی مسابقات بازی‌های آسیایی صعود کردیم. حدود ۲۰ تا ۲۵ روز دیگر قرعه‌کشی مرحله بعد انجام خواهد شد و امیدواریم با قرعه مناسبی روبه‌رو شویم و بتوانیم در مرحله حذفی نیز نتایج خوبی کسب کنیم.