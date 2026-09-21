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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

بازی‌های آسیایی ناگویا - ۲۰۲۶

لطف‌الله نسبی: امیدوارم با قرعه خوبی رو به رو شویم

لطف‌الله نسبی: امیدوارم با قرعه خوبی رو به رو شویم

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از صدرنشینی در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ابراز امیدواری کرد که در مرحله بعدی ملی پوشان کشورمان با قرعه خوبی مواجه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از پیروزی تیم ملی مقابل اندونزی در آخرین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: امروز در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل اندونزی قرار گرفتیم تیمی بسیار خوب که از تکنیک و سرعت بالایی برخوردار است و به نظر من تیمی آینده‌دار محسوب می‌شود.

وی افزود: بچه‌ها می‌توانستند این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند. در این دیدار دو برد را نیما به دست آورد و برد سوم را نیز نوشاد کسب کرد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران درباره عملکرد آرین غفاری در این دیدار گفت: حضور در نخستین بازی در بازی‌های آسیایی قطعاً شرایط سختی دارد. آرین هم برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می‌کند و اولین بار بود که در این رقابت‌ها پشت میز می‌رفت.

لطف‌الله‌نسبی ادامه داد: با این حال، با وجود اینکه بازی را واگذار کرد عملکرد خوبی داشت و در نهایت توانستیم نتیجه را به نفع خودمان رقم بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: با این نتیجه به عنوان تیم اول گروه به مرحله حذفی مسابقات بازی‌های آسیایی صعود کردیم. حدود ۲۰ تا ۲۵ روز دیگر قرعه‌کشی مرحله بعد انجام خواهد شد و امیدواریم با قرعه مناسبی روبه‌رو شویم و بتوانیم در مرحله حذفی نیز نتایج خوبی کسب کنیم.

کد مطلب 6954138

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