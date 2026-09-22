به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی مردان ایران مقابل سنگاپور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: مجدداً این پیروزی را به همه مردم و مسئولان ورزش کشور تبریک میگویم. خدا را شکر تیم ملی مردان توانست چهارمین پیروزی خود را در این رقابتها به دست آورد و سنگاپور را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.
وی افزود: پس از پیروزی چین تایپه مقابل مغولستان، ما باید در مرحله بعد به مصاف این تیم برویم. چین تایپه در حال حاضر در رده ششم رنکینگ جهانی قرار دارد و تیم ما نیز در سالهای گذشته در ردههای شانزدهم تا هجدهم جهان قرار داشت، اما به دلیل شرایطی که باعث شد نتوانیم در برخی مسابقات جهانی شرکت کنیم، رنکینگ ایران به جایگاه چهلوششم جهان رسیده است.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: چین تایپه یکی از قدرتهای تنیس روی میز آسیاست و در ادوار مختلف بازیهای المپیک در بخشهای تیمی و انفرادی مدالهای ارزشمندی کسب کرده است. آنها تیم قدرتمندی هستند و «لین یونجو» را نیز در اختیار دارند که در حال حاضر نفر ششم رنکینگ جهان است.
علیقارداشی گفت: با این حال، با درخششی که ملیپوشان ما داشتهاند و آمادگی خوبی که دارند، امیدواریم بتوانیم مقابل چین تایپه هم عملکرد خوبی داشته باشیم. برادران عالمیان، بنیامین فرجی و هدایت جمیل لطفاللهنسبی، در کنار کادر مدیریتی و فنی تیم، شرایط بسیار خوبی را برای حضور قدرتمند در این مسابقات فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: از همه کسانی که از تیمهای ملی تنیس روی میز زنان و مردان حمایت کردند، بهویژه وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک، تشکر میکنم. همچنین برای نخستین بار پس از انقلاب، مجوز حضور رسمی ایران در بخش میکس دوبل بازیهای آسیایی صادر شد که اتفاق بسیار مهمی برای تنیس روی میز کشور است.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: امیدواریم این دختران و پسران جوان در مسابقات آینده در بخش میکس دوبل بیشتر بدرخشند و بتوانند برای کشورمان افتخارآفرینی کنند. این حضور میتواند آغاز مسیر تازهای برای تنیس روی میز ایران در این بخش باشد.
بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
علیقارداشی: چین تایپه را میشناسیم؛ برای یک بازی سخت آمادهایم
رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: شناخت خوبی از تیم چین تایپه داریم و امیدوارم بتوانیم این تیم را هم شکست دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی مردان ایران مقابل سنگاپور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: مجدداً این پیروزی را به همه مردم و مسئولان ورزش کشور تبریک میگویم. خدا را شکر تیم ملی مردان توانست چهارمین پیروزی خود را در این رقابتها به دست آورد و سنگاپور را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.
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