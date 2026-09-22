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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

پیروزی قاطع تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر سنگاپور

پیروزی قاطع تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر سنگاپور

ملی پوشان تنیس روی میز ایران در نخستین دیدار مرحله حذفی بازی های آسیایی برابر سنگاپور به پیروزی رسیدند و راهی مرحله بعد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مرحله حذفی و یک هشتم نهایی رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز سه شنبه با برگزاری دیدار ایران و سنگاپور در سالن اسکای تویوتا ناگویا پیگیری شد که طی آن ملی پوشان ایران ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار نوشاد عالمیان نخستین ملی پوش ایران بود که به مصاف جوش چوا رفت و هر چند ست اول را ۱۰ به ۱۲ واگذار کرد اما در ست دوم ۱۱ بر ۷ حریف را شکست داد و در ادامه نیز با بردن دو ست دیگر نخستین پیروزی ایران را رقم زد.

در دومین مسابقه بنیامین فرجی رودرروی کویک یانگ قرار گرفت و هر چند ست اول را واگذار کرد اما در ست دوم و سوم با اقتدار خود را شکست داد و در ست چهارم نیز ۱۱ بر ۷ حریفش را شکست داد تا ایران را صاحب دومین پیروزی کند.

برای شاگردان جمیل لطف الله نسبی در سومین مسابقه نیما عالمیان برابر پانگ یو این به میدان رفت و ست اول را ۱۱ بر ۵ به سود خود تمام کرد. عالمیان ست دوم را هم با اختلاف چشمگیر و ۱۱ بر ۵ از حریفش برد اما ست سوم را ۱۱ به ۹ واگذار کرد.

در ست چهارم دو ورزشکار رقابت بسیار نزدیک و مهیجی رو به نمایش گذاشتند و تا امتیاز ۱۵ مساوی پیش رفتند اما در پایان این حریف سنگاپوری بود که ۱۷ بر ۱۵ ملی پوش ایران را شکست داد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

جدال نیما عالمیان و پانگ یو این در ست تعیین کننده اما نزدیک پیش نرفت چرا که ملی پوش ایران از همان ابتدا اختلاف را زیاد کرد و در پایان ۱۱ بر ۴ حریف را شکست داد تا پیروزی ۳ بر صفر ایران را مهر تایید بزند.

کد مطلب 6954674

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