پرسپولیس صدرنشین ماند؛ دربی کرمان برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان عصر امروز (جمعه ۲۴ مهر) با پیگیری چهار دیدار مهم برگزار شد که در یکی از مهم‌ترین مسابقات خاتون بم و گل‌گهر سیرجان در داربی کرمان به تساوی بدون گل رسیدند.

در دیگر دیدار حساس این هفته استقلال با درخشش نیلوفر عظیمی و ثبت کامبک سپاهان را شکست داد و پرسپولیس نیز با پیروزی مقابل پالایش گاز ایلام چهارمین برد پیاپی خود را جشن گرفت.

همچنین وارش نوشهر با برتری ۲ بر یک برابر ایستا البرز نخستین پیروزی خود در لیگ برتر فوتبال زنان را به ثبت رساند.

گفتنی است که در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان دیدار خاتون و گل‌گهر نیز با استفاده از فناوری VAR همراه بود تا این مسابقه به نخستین دیدار تاریخ فوتبال باشگاهی زنان ایران با بهره‌گیری از این فناوری تبدیل شود.

در پایان هفته چهارم پرسپولیس با ۱۲ امتیاز صدرنشین است. سپاهان با ۹ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و خاتون و گل‌گهر با ۸ امتیاز برحسب تفاضل گل در رتبه‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند.

نتایج بازیهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی۲- آوا تهران یک

*پالایش گاز ایلام صفر - پرسپولیس تهران ۲

*خاتون بم صفر- گل‌گهر سیرجان صفر

*استقلال تهران ۲- سپاهان اصفهان یک

*وارش نوشهر ۲- ایستا البرز یک