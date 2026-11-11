به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیرنیا، رئیس فدراسیون اسکیت، در حاشیه برگزاری سمینار ملی دانش‌افزایی تخصصی مربیان، با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون برای ارتقای سطح فنی و علمی مربیان اظهار داشت: این سمینار با هدف افزایش دانش مربیان اسکیت برگزار شد و خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مربیان تیم‌های ملی و مربیان سازنده از سراسر کشور همراه بود. امیدواریم این دوره علاوه بر ارتقای سطح فنی، به افزایش دانش علمی مربیان نیز کمک کند.

وی با اشاره به کسب نخستین مدال طلای جهانی اسکیت سرعت ایران در رده سنی جوانان گفت: در مسابقات جهانی اخیر برای نخستین بار در تاریخ اسکیت سرعت ایران موفق به کسب مدال طلای جهان در رده جوانان شدیم. این مدال به نام ورزشکار ما و ایران عزیزمان ثبت شد و امیدواریم در سال‌های آینده در رقابت‌های آسیایی و جهانی نیز مدال‌های بیشتری کسب کنیم.

رئیس فدراسیون اسکیت درباره اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های این رشته نیز عنوان کرد: از زمان حضور در فدراسیون، یکی از نیازهای اساسی ما فراهم کردن فضای اسکان برای ورزشکارانی بود که از استان‌های مختلف به کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی می‌آیند. خوشبختانه موفق شدیم خوابگاهی با ظرفیت ۵۰ نفر در این کمپ تجهیز کنیم تا ورزشکاران در شرایط مناسبی اسکان داشته باشند.

خیرنیا افزود: همچنین فضای سبز مجموعه ورزشی آزادی را بازسازی کردیم و در بخش اداری نیز تجهیزاتی به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد تومان به فدراسیون اهدا شد. این اقدامات به بهبود شرایط برگزاری اردوهای تیم ملی و فعالیت‌های فدراسیون کمک کرده است. اکنون با فراهم شدن امکانات اسکان و تجهیزات موردنیاز، شرایط برگزاری اردوهای ملی نیز مناسب‌تر شده است.

وی با اشاره به نقش مربیان در موفقیت ورزشکاران گفت: ورزشکارانی مانند امیرمهدی یاحقی با تلاش مربیان سازنده و بهره‌گیری از دانش استادان و مربیان باتجربه به موفقیت می‌رسند. زمانی که رئیس هیات اسکیت مازندران بودم، با این ورزشکار آشنا شدم و برخی ایرادات فنی او با کمک استادان و مربیان باتجربه برطرف شد. بدون شک موفقیت امروز او نتیجه همین تلاش‌هاست.

رئیس فدراسیون اسکیت در ادامه از تصویب پرداخت پاداش به مدال‌آوران و رکوردشکنان خبر داد و اظهار داشت: در آخرین جلسه هیات‌رئیسه مصوب کردیم به ورزشکارانی که در مسابقات برون‌مرزی، به‌ویژه رقابت‌های مدال‌آور، موفق به کسب مدال می‌شوند، پاداش پرداخت کنیم. همچنین برای ورزشکارانی که رکوردشکنی می‌کنند، پاداش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: برنامه بورسیه و پرداخت حقوق به مدال‌آوران جهانی را نیز در حد توان فدراسیون دنبال می‌کنیم تا انگیزه ورزشکاران برای ادامه مسیر افزایش پیدا کند.

خیرنیا در پایان با اشاره به نیاز اسکیت سرعت و اسکیت‌برد به استفاده از مربیان خارجی گفت: در این دو رشته به مربیان خارجی نیاز داریم. البته مربیان داخلی ما بسیار باهوش و توانمند هستند، اما لازم است با آخرین متدهای علمی روز دنیا آشنا شوند. همان‌طور که برگزاری سمینارهای دانش‌افزایی به همسان‌سازی دانش مربیان کمک می‌کند، دعوت از مربیان خارجی نیز می‌تواند زمینه انتقال دانش روز اسکیت به مربیان داخلی و در نهایت ورزشکاران را فراهم کند.