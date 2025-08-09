  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۴

کرملین: پوتین و ترامپ ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار می‌کنند

کاخ کرملین اعلام کرد که ملاقات روسای جمهور روسیه و آمریکا برای نخستین بار از آغاز جنگ اوکراین، ۱۵ آگوست(۲۴ مرداد) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یورس اوشاکوف، مشاور کرملین تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کرملین اعلام کرد: طرف آمریکایی اندکی پیش اعلام کرد که برای سازماندهی ملاقات بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در ۱۵ آگوست در آلاسکا توافقی حاصل شده است. روسیه و آمریکا همسایگانی نزدیک و مرز مشترک دارند. کاملا منطقی است که هیئت ما خیلی راحت بتواند از تنگه بِرینگ پرواز کرده و چنین نشست مهمی که همه مدت‌ها در انتظارش بودند، بین رهبران دو کشور آنجا برگزار شود.

پیش‌تر ترامپ گفت که امیدوار است تا۱۵ آگوست در آلاسکا با همتای روسی‌اش دیدار کند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» این خبر را اطلاع‌رسانی کرد. این نخستین دیدار حضوری ترامپ و پوتین پس از بازگشت رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ محسوب خواهد شد.

