ایران بر به هم نخوردن نقشه منطقه اهتمام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه گفت: در جلسه امروز دولت گزارشی در خصوص سفر رئیس جمهور پاکستان مطرح شد. این سفر در حیث تشریفات و نیز محتوا سفری پربار بود. ۱۲ سند همکاری به امضا رسید و در سطح عالی تشریفات آن برقرار شد.

وی افزود: موضوع دیگری که در هیئت دولت امروز مطرح شد موضوع تنفیذ اختیار به استانداران بود که در جاهای نکاتی داشت که بنا شد کار آن ادامه پیدا بکند.

موضوع سخنگوی دولت اظهار کرد: موضوع دیگری که در هیئت دولت مطرح شد، مسئله کانال زنگزور بود که وزیر محترم امور خارجه در این خصوص توضیحاتی را دادند که به هر حال موضوع مهمی است و همچنان که قبلاً گفته شده است جمهوری اسلامی ایران به حفظ تمامیت ارضی کشورهای همسایه و به هم نخوردن نقشه منطقه و نیز برقراری صلح و ثبات در منطقه و تثبیت آن اهتمام دارد و موضوع جمهوری اسلامی ایران بر این اساس است.

در حال تکمیل