استقلال - تراکتور؛ آغاز فصل جدید فوتبال با سوپرجام

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید فوتبال ایران شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد با یک دیدار حساس و جذاب در سوپرجام آغاز می‌شود؛ جایی که تراکتور و استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت وحید کاظمی به مصاف یکدیگر می‌روند.

این مسابقه علاوه بر اینکه نخستین جام فصل را مشخص می‌کند، اولین رویارویی دو مربی خارجی لیگ بیست و پنجم، ریکاردو ساپینتو و دراگان اسکوچیچ نیز محسوب می‌شود.

استقلال که با هدایت ساپینتو سابقه قهرمانی در سوپرجام را دارد، در سال ۱۴۰۱ با شکست نساجی برای نخستین بار این جام را بالای سر برد. در مقابل، تراکتور هنوز طعم قهرمانی در این رقابت را نچشیده و اسکوچیچ این فرصت را دارد تا با کسب این عنوان، نام خود را در تاریخ باشگاه تبریزی جاودانه کند؛ همان‌طور که فصل گذشته با قهرمانی در لیگ برتر، دل هواداران را شاد کرد.

در ترکیب استقلال تنها روزبه چشمی سابقه حضور در قهرمانی سوپرجام را دارد و باقی بازیکنان برای نخستین بار با پیراهن آبی‌ها به میدان خواهند رفت. در سوی دیگر، غیبت علیرضا بیرانوند به دلیل محرومیت، یکی از پررنگ‌ترین اتفاقات این بازی است. این غیبت، فرصت بزرگی را برای ادیب زارعی، دروازه‌بان دوم و جوان تراکتور، فراهم کرده تا در یکی از مهم‌ترین مسابقات خود، برابر خط حمله پرستاره استقلال قرار گیرد.

نقل و انتقالات دو تیم هم تفاوت‌های جالبی دارد. تراکتور با سیاست حفظ شاکله اصلی تیم، بازیکنان جدید کمی جذب کرده است؛ از جمله الکساندر سدلار، تیبور هلیلوویچ، صادق محرمی، فرشاد فرجی، مسعود زائرکاظمینی و مهرداد محمدی. حضور محمدی برابر استقلال در نخستین بازی‌اش با پیراهن تراکتور، به‌خصوص با توجه به جدایی پرحاشیه‌اش از آبی‌ها، یکی از نکات جذاب این دیدار خواهد بود.

در مقابل، استقلال در تابستان پرجنب‌وجوشی را پشت سر گذاشته و تغییرات زیادی در ترکیب خود داشته است. آنتونیو آدان، اسماعیل قلی‌زاده، امیرمحمد رزاقی‌نیا، حبیب فرعباسی، حسین گودرزی، داکنز نازون، یاسر آسانی، رستم آشورماتوف، سعید سحرخیزان و عارف آقاسی از جمله خریدهای جدید آبی‌ها هستند. با این حال، ساپینتو برای این بازی دو غایب مهم دارد؛ رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند.

هر دو دیدار رفت و برگشت دو تیم در فصل گذشته به سود تراکتور به پایان رسید و در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم ۶ پیروزی از آن استقلال بوده و ۳ پیروزی هم سهم تراکتور و یک بار هم دیدار دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

همه این شرایط، سوپرجام امسال را به نبردی پر از حساسیت، انگیزه و هیجان تبدیل کرده است؛ مسابقه‌ای که نه‌تنها جام قهرمانی را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند شروعی سرنوشت‌ساز برای فصل پیش‌روی هر دو تیم باشد.