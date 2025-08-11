رفع تداخلات ۴۰۰ پلاک کشاورزی؛افزایش ۲.۵ برابری اعتبارات استانی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی شامگاه دوشنبه در نشست گرامیداشت روز خبرنگار با تقدیر از نقش رسانه‌ها در پیشرفت بخش کشاورزی، از رشد پنج درصدی تولیدات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمدی خبر داد و گفت: رشد تولیدات بخش کشاورزی نتیجه تلاش همه جانبه کشاورزان، مسئولان و همراهی رسانه‌ها است و این موفقیت متعلق به تمامی کسانی است که در این عرصه تلاش کردند.

وی به برنامه‌های این سازمان برای افزایش کشت گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: استان پتانسیل تبدیل شدن به قطب گلخانه‌ای کشور را دارد.

سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به مزایای کشت گلخانه‌ای شامل کاهش مصرف آب، افزایش ماندگاری محصول مثل گوجه گلخانه‌ای با ۱۵ روز عمر مفید در مقابل گوجه فضای باز با ۳ روز، و امکان صادرات به بازارهای اروپا از جمله روسیه و خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هکتار زمین با مجوز آب، برق و گاز وجود دارد و تنها نیازمند جذب سرمایه‌گذار است.

وی با هشدار درباره کشت محصولات پر ریسک مانند هندوانه گفت: باید کشاورزان را به سمت تولیداتی هدایت کنیم که با نوسانات بازار یا تغییرات آب‌وهوایی دچار خسارت نشوند که گلخانه‌ها بهترین گزینه برای امنیت اقتصادی کشاورزان است.

فرازی در پاسخ به سوالی درباره تخصیص بودجه، گفت: بودجه را برای پروژه‌های محوری مثل احیای دشت‌ها، توسعه آبیاری نوین و احداث گلخانه‌ها هزینه می‌کنیم.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های بخش کشاورزی در استان، اعلام کرد: هزار واحد صنعتی در حوزه‌های دام، طیور، آبزی‌پروری، زنبورداری و گلخانه‌ها فعال هستند و ۱۱۷ هزار نفر در بخش کشاورزی دارای شناسنامه بهره‌برداری هستند و به صورت رسمی در این حوزه مشغول به کارند.

سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: استان در برخی حوزه‌ها مانند شیلات دارای رتبه‌های برتر کشوری هستند که این رابطه ۲۵۰ واحد پرورش ماهی سردآبی، خاویاری و زینتی در حال فعالیت هستند.

رفع تداخل ۴۰۰ پلاک کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

وی با بیان اینکه ۳,۷۰۰ عرصه کشاورزی و مرتعی به متقاضیان واگذار شده است، افزود: ۷۰۰ پلاک اراضی در این استان دارای تداخل کشاورزی است که از این مقدار تاکنون ۴۰۰ پلاک رفع تداخل شده و فرآیند قانونی برای باقی‌مانده‌ها در حال انجام است.

فرازی با بیان اینکه ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی به تولید انرژی خورشیدی اختصاص یافته که این روند همچنان ادامه دارد از افزایش اعتبارات بخش کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات استانی از ۱۹۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۹۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که رشد بیش از ۲.۵ برابری داشته است که این اعتبارات عمدتاً صرف پروژه‌های آبیاری نوین، شبکه‌های انتقال آب و توسعه گلخانه‌ها شده است.

کمبود ۲۰ تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

وی با اشاره به وابستگی استان به واردات برخی محصولات، گفت: مصرف روزانه مرغ در استان بین ۶۵ تا ۷۰ تن است که این در حالی است تولید داخلی استان تنها ۵۰ تن است و ۲۰ تن کمبود مرغ است که از سایر استان‌ها تأمین می‌شود و همین موضوع عامل بالا بودن قیمت مرغ است.

سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای جبران این کمبود، علاوه بر واردات از استان‌های همجوار، ۱۷ تن مرغ منجمد در بازار توزیع شده است، اضافه کرد: در بخش روغن نیز مازاد تولید ۱۸۰ هزار تنی وجود دارد و مشکلی در تأمین برنج گزارش نشده است.