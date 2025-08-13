به گزارش خبرنگار مهر، مطالبات گندم کاران هر ساله با تأخیر پرداخت می‌شود. در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با وجود اینکه دولت قول داده بود پول گندم تحویلی در زمان مقرر به حساب کشاورزان واریز شود باز هم خلف وعده شد.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره وضعیت پرداخت مطالبات معوق خرید تضمینی گندم به خبرنگار مهر گفت: ما به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کردیم اگر مطالبات گندم کاران تا پایان هفته پرداخت نشود باید هر کشاورزی که درخواست برگرداندن محصولات خود را داشت، گندم برگشت شود تا در بازار آزاد به فروش برسانند.

وی افزود: روز گذشته برای پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان (همت) کارسازی شد و از امروز پول بخشی از کشاورزان در حال واریز است.

وی تاکید کرد: بر اساس قول داده شده، پرداختی این هفته باید ۵۰ همت باشد که اگر تا پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۷ همت باقی مانده به حساب کشاورزان واریز نشود باید محصولات برگشت شوند.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران عنوان کرد: مبلغ پرداخت شده با پرداخت این ۵۰ همت حدود ۱۱۵ همت است و همچنان ۴۰ همت دیگر از مطالبات معوق باقی مانده است.

این مسئول صنفی اظهار کرد: به دولت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم اگر باقی مطالبات معوق تا پایان مرداد به حساب گندم کاران واریز نشود گندم کاران خواهان برگشت محصولات و فروش آن در بازار آزاد هستند.

پیش بینی خرید تضمینی گندم باز هم کاهش یافت

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساس کشاورزی با بیان اینکه تا امروز حدود ۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تن گندم تحویل دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران شده است، تصریح کرد: همچنان برداشت در استان‌های شمال غربی کشور در حال انجام است و پیش بینی می‌شود میزان تحویل گندم به دولت به عدد حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برسد.

هاشمی با اشاره به پایان فصل برداشت و خرید کلان تا آخر مرداد، گفت: ممکن است بخش بسیار کمی در شهریور از سوی کشاورزان تحویل شود، اما عدد قابل توجهی نخواهد بود.