ترکیب ۱۶ نفره تیم ملی والیبال مشخص شد/ بردیا سعادت خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ششم مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.

براین اساس اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور شایسته در این رقابت‌ها از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد با حضور ۲۰ بازیکن آغاز شد و در ادامه نیز نیما باطنی بازیکن تیم ملی نوجوانان کشورمان با درخواست پیاتزا به اردوی تیم بزرگسالان دعوت شد تا تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کند.

مردان والیبال ایران ظهر امروز در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم کمپ تیم‌های ملی یک جلسه تمرین سه ساعته نفسگیر را زیر نظر روبرتو پیاتزا و دستیارانش برگزار کردند که رقابت شدید برای قرارگیری در فهرست نهایی تیم ملی از مهمترین نکات قابل توجه آن بود.

در پایان این جلسه تمرینی، پیاتزا ضمن تشکر از بردیا سعادت و امیررضا آفتاب آذری اعلام کرد که ادامه تمرینات از صبح دوشنبه با ۱۶ بازیکن شامل مرتضی شریفی (کاپیتان)، جواد کریمی، عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، احسان دانش دوست، امین اسماعیل نژاد، علی حاجی‌پور، آرمان صالحی، محمدرضا حضرت‌پور و نیما باطنی زیر نظر کادر فنی پیگیری خواهد شد.

بدین ترتیب اسامی ۱۶ بازیکن حاضر در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور در اردوی دوحه مشخص شد. بر این اساس نیما باطنی نوجوان خوش آتیه والیبال کشورمان که نظر پیاتزا را به خود جلب کرده است اما نامش در لیست ۲۵ نفره ایران در قهرمانی جهان نیست، در اردوی دوحه حضور خواهد داشت و تمرینات خود را زیر نظر این مربی ایتالیایی برگزار خواهد کرد.

امیر خوش خبر به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، جیوانی روسی (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمد امین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره به عنوان ماسور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۵، هشتمین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان را تجربه خواهد کرد. مردان والیبال ایران در مرحله مقدماتی این پیکارها با تیم‌های فیلیپین (میزبان)، مصر و تونس در گروه نخست همگروه است.